Exscientia présentera des données soulignant son pipeline et sa plateforme de médecine de précision à l'AACR

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui que quatre résumés ont été acceptés pour une présentation par affiche lors de la prochaine réunion annuelle 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 14 au 19 avril 2023 à l'Orange County Convention Center à Orlando, en Floride. Ces résumés soulignent les composantes de l'approche d'Exscientia en découverte de précision, en conception et en médecine personnalisée, ainsi que l'innovation prévue dans le domaine clinique.

« Les données cliniques et précliniques présentées à l'AACR valident encore plus la plateforme de médecine de précision fonctionnelle et les capacités de recherche translationnelle d'Exscientia », a déclaré Andrew Hopkins, D.Phil, fondateur et directeur général d'Exscientia. « Ces nouvelles données démontrent les possibilités d'intégration d'une science exceptionnelle utilisant une IA de pointe, afin d'identifier de manière efficace de nouvelles cibles avec une probabilité accrue de réussite clinique. Nous pensons également que notre plateforme peut être utilisée pour prédire les résultats permettant d'identifier les patients atteints de cancer aux besoins non satisfaits et qui pourraient le plus bénéficier d'un traitement. Nous nous réjouissons de faire avancer ces programmes et d'élargir notre pipeline dans le but de développer des médicaments conçus avec précision et véritablement personnalisés pour les patients du monde entier ».

Résumés acceptés pour la présentation par affiche :

Titre : Identification de l'empreinte de transcription de l'adénosine pour enrichir les répondeurs d'inhibition de l'A 2A R et du PD-1

Titre de la session : Biomarqueurs de bénéfices thérapeutiques 2

Numéro du résumé : 2151

Date/Heure : Lundi 17 avril / 9h00 - 12h30 EDT

La médecine de précision du cancer de nouvelle génération exige une profonde compréhension du milieu de la maladie et de la fonction du médicament afin de pouvoir créer des biomarqueurs complexes pour la sélection des patients, plutôt que des mutations uniques. Pour identifier les patients les plus susceptibles de répondre à l'EXS21546 ('546), l'antagoniste sélectif A 2A R d'Exscientia en phase clinique ciblant la voie de l'adénosine, les chercheurs d'Exscientia se sont appuyés sur une combinaison d'analyse transcriptomique et fonctionnelle de cellules uniques à partir d'échantillons primaires complexes de patients afin d'identifier une signature de biomarqueur de l'immunosuppression induite par l'adénosine (score de la charge en adénosine, ou ABS). L'ABS est en corrélation avec la prédiction de la réponse aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI), ce qui permet de prédire les patients susceptibles de bénéficier d'une combinaison d'antagonisme A 2A et ICI. Les chercheurs montrent ici que la charge en adénosine, mesurée par l'ABS, est réduite après l'antagonisme de l' 2A R par le '546, ce qui rétablit le potentiel de réponse à l'ICI. L'ABS est confirmée rétrospectivement dans l'étude clinique de Phase 1/2 IGNITE en cours sur le '546 en association avec un inhibiteur de PD-1 dans le carcinome rénal (RCC) et le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) récidivant ou réfractaire.

Titre : Caractérisation des réponses antitumorales à l'EXS74539, un nouvel inhibiteur réversible de LSD1 présentant un potentiel dans le cancer du poumon à petites cellules

Titre de la session : Epigénétique

Numéro du résumé : 6290

Date/Heure : Mercredi 19 avril / 9h00 - 12h30 EDT

Le LSD1 est une cible épigénétique jouant un rôle essentiel en oncologie, notamment en déméthylant les histones et d'autres protéines, ce qui supprime l'expression des gènes nécessaires à la différenciation cellulaire. Jusqu'à présent, les inhibiteurs de LSD1 en cours de développement n'ont pas réussi à combiner une pharmacocinétique appropriée, une bonne pénétration cérébrale et un mécanisme d'action réversible. En s'appuyant sur des algorithmes de conception générative et d'apprentissage actif, Exscientia a conçu un inhibiteur de LSD1 très différentié, l'EXS74539 ('539). Le '539 est une molécule puissante, sélective et réversible qui pénètre dans le cerveau, et qui combine les possibilités de traitement des tumeurs et des métastases dans le cerveau en offrant des avantages potentiels en termes de sécurité clinique grâce à l'inhibition réversible du LSD1. Le '539 fait actuellement l'objet d'études d'autorisation de mise sur le marché (DNR) comme traitement potentiel en oncologie et en hématologie. Les données précliniques ont montré que le '539 a une puissante activité anti-proliférative dans des modèles in vitro de cancer du poumon à petites cellules (CPPC), avec une activité anti-tumorale observée chez des souris sélectionnées porteuses de xénogreffes de tumeurs de CPPC.

Titre : Découverte de nouvelles voies visant une cible en combinant des données fonctionnelles et multi-omiques à partir d'échantillons primaires de cancer de l'ovaire

Titre de la session : Nouvelles cibles et nouvelles voies

Numéro du résumé : 4956

Date/Heure : Mardi 18 avril / 13h30 - 17h00 EDT

La cartographie et l'interprétation des données fonctionnelles et multi-omiques de la cellule unique au départ et après la perturbation de systèmes modèles primaires complexes, révèlent un paysage de cibles supposées convergentes et inexplorées jusqu'alors, qu'Exscientia continue de valider en tant que nœuds anticancéreux potentiels de nouvelle génération. L'importance des besoins médicaux non satisfaits dans des indications telles que le cancer de l'ovaire séreux de haut grade (HGSOC) exige de passer par l'innovation pour découvrir de nouvelles cibles. Les processus standard de découverte de cibles, qui reposent souvent initialement sur des modèles de lignées cellulaires dépassées avec des affichages bien moyennés, ont nui aux taux d'approbation des médicaments entrant en phase d'essai. Cette étude souligne les travaux en cours utilisant la plateforme de médecine de précision d'Exscientia en combinaison avec une méthodologie exclusive pour la cartographie d'ensembles de données multimodales et multi-omiques qui pourraient améliorer les résultats des patients en révélant la pertinence clinique au stade de la découverte de la cible. Les chercheurs décrivent ici une nouvelle façon de découvrir plusieurs cibles supposées convergentes assurant une grande fiabilité, apparemment négligées dans les études de lignées cellulaires. En caractérisant mécaniquement l'un de ces nœuds de sensibilité fonctionnelle, ALK/FAK1/IGF1R, l'étude révèle que le facteur de nécrose tumorale (TNF) par la voie du facteur nucléaire kappa B (NFкB) est un domaine d'intérêt prometteur pour le HGSOC via l'évaluation de l'épanchement pleural malin et des ascites de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire à un stade avancé.

Titre : Données de la première étude chez l'être humain de l'EXS21546, un antagoniste du récepteur A 2A qui passe maintenant en Phase 1 pour le CCR/NSCLC

Titre de la session : Essais cliniques de Phase I en cours

Numéro du résumé : CT114

Date/Heure : Lundi 17 avril / 13h30 - 17h00 EDT

La pharmacocinétique, la pharmacodynamie, l'innocuité et la tolérabilité de l'EXS21546 ont été confirmées dans une étude portant sur des volontaires sains, ce qui a permis de sélectionner une dose de départ pour l'étude de Phase 1/2 IGNITE en cours, en association avec un inhibiteur de PD-1 dans les cas de CCR et de NSCLC récurrent ou réfractaire. La conception de l'essai IGNITE s'est fondée sur des simulations approfondies pour assurer de paramétrer le plus efficacement possible la méthode de réévaluation continue, ce qui permettra une vérification plus poussée de la stratégie d'enrichissement des biomarqueurs pour les patients (score de la charge en adénosine ou ABS).

