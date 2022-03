Exscientia présentera sa plateforme de médecine de précision et ses données de pipeline lors de l'édition 2022 de la réunion annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer

La plateforme de recherche basée sur l'IA constitue un outil innovant pour découvrir de nouveaux mécanismes et progresser vers l'identification des patients susceptibles de mieux réagir aux médicaments au stade clinique

Des données précliniques mettent en évidence les avantages potentiels de la conception basée sur l'IA d'Exscientia pour découvrir rapidement des molécules aux propriétés optimisées, dont GTAEXS-617

Exscientia (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui l'acceptation de trois résumés qui seront présentés par affiche lors de l'édition 2022 de la réunion annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer (AACR, American Association for Cancer Research), qui se tiendra du 8 au 13 avril 2022 au centre de conférence Ernest N. Morial de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

« Les résumés présentés à l'AACR illustrent le potentiel de nos outils fonctionnels d'oncologie de précision pour améliorer les résultats cliniques et sur les patients en orientant la sélection des patients et des traitements à l'aide d'une combinaison de modèles basés sur l'IA et pertinents par rapport à la pathologie », a déclaré le Dr Andrew Hopkins, PDG et fondateur d'Exscientia. « Nous pensons que ces données attestent de l'extraordinaire potentiel de notre gamme de produits et valident davantage nos capacités de recherche translationnelle et notre plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA, alors que nous poursuivons nos efforts pour proposer de meilleures molécules et identifier les ressources thérapeutiques prometteuses les plus susceptibles d'aboutir à la réussite clinique. »

Résumés acceptés pour être présentés par affiche :

Titre : « Optimisation des réactions des patients aux inhibiteurs des récepteurs de l'adénosine grâce à l'apprentissage profond »

Titre de la séance : « Interventions et agents immunomodulateurs »

Numéro du résumé : #4150

Date/heure : mercredi 13 avril/9 h – 12 h 30 heure du Centre

La transposition des données précliniques dans un contexte clinique a toujours constitué un obstacle à l'aboutissement des recherches thérapeutiques. Dans le cadre de l'étude qui nous occupe, les chercheurs ont eu recours à la plateforme basée sur l'IA d'Exscientia pour mettre au point des signatures géniques de patients capables d'orienter et de mieux documenter les essais cliniques des nouveaux candidats médicaments. Grâce à l'analyse d'image basée sur l'apprentissage profond, les chercheurs travaillent à l'identification d'un biomarqueur d'immunosuppression, protecteur de tumeur et induit par l'adénosine susceptible d'accroître la probabilité de l'efficacité clinique des traitements ciblant le récepteur A2a. En utilisant des échantillons prélevés sur les patients et des techniques transcriptomiques de base et propres au traitement, Exscientia a en outre pu modéliser et valider fonctionnellement des signatures géniques de patients pour cartographier l'association entre l'activité immunitaire anticancéreuse et l'inhibition de la signalisation des récepteurs de l'adénosine grâce à la molécule EXS-21546, l'inhibiteur du récepteur A2a de l'adénosine d'Exscientia actuellement en phase clinique de développement pour traiter les cancers à forte signature en adénosine. Ces données encourageantes suggèrent qu'il serait possible de procéder à une stratification des signatures géniques des patients lors de prochaines études portant sur EXS-21546 pour identifier les patients susceptibles de réagir de manière optimale aux traitements ciblant le récepteur A2a.

Titre : « Découverte et caractérisation basées sur l'IA de GTAEXS-617, un inhibiteur de CDK7 sélectif et très puissant »

Titre de la séance : « Nouveaux agents anticancéreux émergents »

Numéro du résumé : #3930

Date/heure : mercredi 13 avril/9 h – 12 h 30 heure du Centre

Historiquement, l'inhibition de CDK7, une cible validée dont il a été prouvé qu'elle restreignait drastiquement la capacité des cellules cancéreuses à proliférer in vitro et in vivo, s'est avérée difficile à aborder en raison des profils d'effets secondaires des candidats en cours de développement, probablement à cause de son mode d'action par liaison covalente ou de sa faible absorption orale. Grâce à des modèles basés sur l'IA et à l'apprentissage actif, Exscientia a pu concevoir GTAEXS-617, un inhibiteur à petite molécule de CDK7 sélectif, très puissant et biodisponible oralement. L'inhibiteur est en cours d'étude pour obtenir le statut de nouveau médicament expérimental et éventuellement traiter les cancers dépendant d'un mécanisme transcriptionnel, y compris le cancer du sein et des ovaires. Des données précliniques montrent la puissante activité antiproliférative de GTAEXS-617 dans des modèles in vitro de cancer ovarien séreux de haut grade (COSHG) et de cancer du sein triple négatif (CSTN), et l'activité antitumorale efficace chez des souris ayant subi une xénogreffe de tumeurs COSHG et CSTN et chez qui une régression totale des tumeurs a été observée. Grâce à la plateforme d'oncologie de précision d'Exscientia, les chercheurs ont examiné l'action de GTAEXS-617 sur des échantillons de cancers ovariens prélevés chez des patientes primaires. Deux groupes de réponse ont commencé à se former sur la plateforme et les chercheurs continuent à étudier ce phénomène en vue de mettre à jour un biomarqueur de sélection de patients capable de nous aider à déterminer quels patients sont susceptibles de réagir à l'inhibition de CDK7. La plateforme basée sur l'IA a pu être optimisée après quelques difficultés de conception initiales en lien avec les inhibiteurs de CDK7, dont des efflux et une toxicité au niveau du système digestif.

Titre : « L'analyse haute densité et basée sur l'apprentissage profond d'échantillons prélevés chez des patientes primaires permet d'identifier l'inhibition de l'ALK comme nouveau mécanisme d'action pour un sous-groupe de cancers ovariens »

Titre de la séance : « Nouvelles technologies de découverte de médicaments »

Numéro du résumé : #1893

Date/heure : lundi 11 avril/13 h 30 – 17 h 00 heure du Centre

Des traitements ciblés sont nécessaires pour les patients atteints de nombreuses pathologies, mais les recherches précliniques sont souvent réalisées sur des modèles murins non pertinents pour les maladies humaines et dénués du microenvironnement et de l'hétérogénéité de la biologie humaine. L'étude dont il est question ici met en évidence le potentiel de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia pour identifier de nouvelles cibles et des caractéristiques pouvant être ciblées dans le cadre de modèles tissulaires de patients pertinents au regard des maladies humaines et potentiellement capables d'améliorer les résultats chez les patients en révélant la pertinence clinique de la cible au stade de sa découverte. En confrontant les ascites et épanchements pleuraux malins survenus chez vingt patientes atteintes de cancer des ovaires à plus de 80 petites molécules via microscopie haute densité, les chercheurs ont pu identifier un nouveau mécanisme axé sur la kinase du lymphome anaplasique (ALK) comme cible potentielle pour un sous-groupe d'échantillons de patientes atteintes de cancer ovarien. Ces données encourageantes vont donner lieu à d'autres recherches portant sur des médicaments centrés sur le patient et basés sur des modèles pertinents pour les maladies humaines et sur l'apprentissage profond, pour mieux comprendre l'ensemble des cibles du cancer des ovaires et le potentiel de développement de nouvelles approches thérapeutiques.

