La société organisera une conférence téléphonique et une diffusion Web le 21 mars 2024 à 12h30 GMT / 8h30 EDT

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, le jeudi 21 mars 2024, avant l’ouverture des marchés américains. La société organisera une conférence téléphonique et une diffusion Web à 12h30 GMT / 8h30 EDT pour donner des nouvelles sur ses activités et examiner ses résultats financiers.

Une diffusion Web de la conférence téléphonique en direct est accessible dans la section « Investisseurs et médias » du site Web de la société, sur investors.exscientia.ai. Il est également possible d’accéder à la conférence téléphonique en direct en composant le +1 (888) 596 4144 (États-Unis), +44 (800) 358 0970 (Royaume-Uni), +1 (646) 968 2525 (international) et en entrant le numéro d’identification de la conférence : 8333895. Une rediffusion sera disponible pendant 90 jours sous la rubrique « Événements et présentations » dans la section « Investisseurs et médias » du site Web d’Exscientia.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Exscientia a développé la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection de traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour faire progresser les petites molécules conçues par IA dans le cadre clinique. Notre pipeline interne se concentre sur l’exploitation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre pipeline de partenariats élargit notre approche à d’autres domaines thérapeutiques. En ouvrant la voie à une nouvelle approche de la création de médicaments, nous croyons que les meilleures idées scientifiques peuvent rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.exscientia.ai ou suivez-nous LinkedIn @ex-scientia et X @exscientiaAI.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240314672098/fr/