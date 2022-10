Exscientia remporte le Prix Galien USA 2022 Digital Health Solution Award

Le prix convoité par l’industrie biopharmaceutique récompense la plateforme de médecine de précision basée sur l’IA de l’entreprise

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) a l'honneur d'annoncer que l'entreprise a remporté le Prix Galien USA 2022 de la meilleure solution de santé numérique pour sa plateforme de médecine de précision basée sur l’IA. Le prix a été remis jeudi au Forum du Prix Galien à New York. Dans le monde entier, le Prix Galien, conçu pour reconnaître l'excellence des innovations scientifiques qui améliorent la santé humaine, est considéré comme le prix le plus convoité de la recherche biopharmaceutique.

Exscientia se consacre à concevoir des médicaments fondamentalement meilleurs, plus rapidement. La plateforme de médecine de précision fonctionnelle basée sur l'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise permet une approche qui place le patient d’abord en intégrant des échantillons de tissus humains primaires dans la recherche précoce sur les cibles et les médicaments. Plus tôt dans l’année, l'étude repère EXALT-1 a prouvé cliniquement que la plateforme de nouvelle génération, qui vise à réinventer la façon dont les médicaments sont découverts et développés, aide à sélectionner les traitements et améliore les résultats des traitements contre le cancer.

EXALT-1 a démontré la capacité de l’un des médicaments découverts par l’IA d’Exscientia à améliorer les résultats du traitement du cancer, marquant ainsi la première fois qu’une plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle améliore les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle. Aujourd’hui, la technologie de tissus vivants utilisée dans cette étude est un composant essentiel de la plateforme de bout en bout d’Exscientia, qui a découvert les trois premières molécules conçues par l’IA à intégrer des essais cliniques. Cela permet de réduire considérablement le temps et les coûts nécessaires pour créer de nouvelles molécules susceptibles de devenir des médicaments homologués.

« Nos sincères remerciements à la Fondation Galien et à Business France pour cet incroyable honneur. Exscientia est touchée de recevoir cette distinction et toute notre reconnaissance va à notre équipe incroyable, dont la vision a rendu tout ceci possible », déclare Andrew Hopkins, DPhil, fondateur et PDG d'Exscientia. « Ce prix est la reconnaissance de l'énorme potentiel que recèle l'IA pour transformer la façon dont notre industrie découvre et développe le bon médicament pour le bon patient. Ce prix a reconnu le potentiel de notre plateforme de médecine de précision basée sur l'IA pour faire véritablement bénéficier le patient de la médecine personnalisée. Bientôt, tous les médicaments seront découverts et développés avec l’aide de l'IA. Chez Exscientia, nous sommes fiers d'ouvrir la voie. »

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Basé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), Exscientia possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont des déclarations en relation les progrès de découverte et de développement de molécules candidates; le calendrier, les progrès et les données en rapport avec les essais cliniques sur les produits candidats d’Exscientia; et les attentes d'Exscientia concernant les revenus et liquidités prévus. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections financières et autres, les intentions ou les convictions de la Société constitue une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration de risques. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques, impondérables et hypothèses, y compris ceux relatifs à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité de la Société, notamment sur la portée, le progrès et le renforcement des efforts de développement de produits d'Exscientia; le lancement, la portée et les progrès des études précliniques et essais cliniques encours réalisés par Exscientia et ses partenaires, et leurs ramifications en termes de coûts; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques; le processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de produits candidats sûrs et efficaces destinés à être utilisés comme agents thérapeutiques humains; et la tâche de construction d'une entreprise dédiée à ces produits candidats. À la lumière de ces risques et impondérables, ainsi que d'autres risques et impondérables décrits dans la section "Risk Factors" et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (n° de dossier 001-40850), et d'autres dépôts réalisés périodiquement par Exscientia auprès de la SEC (disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances abordés dans ce type de déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent présenter un écart sensible et négatif par rapport à ceux prévus ou sous-entendus par le présent communiqué. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia reflètent le jugement en toute bonne foi de sa direction, elles ne sont basées que sur les faits et facteurs actuellement connus de la Société. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

