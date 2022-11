Exscientia renforce sa capacité de conception d'agents biologiques avec un laboratoire automatisé

La conception rapide et précise optimisée par IA générative de nouveaux anticorps élargit les capacités d'Exscientia au-delà des petites molécules

Séquençage des données jumelées d'anticorps humains pour créer de meilleurs modèles d'IA pour la conception d'anticorps

Laboratoire automatisé doté de matériel informatique propriétaire pour permettre l'intégration de la conception optimisée par l'IA avec le profilage d'agents biologiques à haut rendement en développement

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) annonce aujourd'hui l'expansion de sa plateforme pour inclure la conception d'agents biologiques, comme des anticorps humains. La Société a renforcé ses capacités optimisées par IA pour la conception virtuelle d'agents biologiques durant toute l'année et construit actuellement un laboratoire automatisé d'agents biologiques à Oxford afin de générer et de profiler en interne de nouveaux anticorps.

"Exscientia intègre la conception d'agents biologiques à l'architecture modulaire de sa plateforme optimisée par l'IA et axée sur les patients. Ayant démontré la capacité de nos modèles tissulaires humains de médecine de précision à analyser de nouveaux anticorps, nous pensons que l'ajout de cette capacité de conception d'agents biologiques créera une des plus puissantes plateformes d'anticorps du marché", déclare le professeur Andrew Hopkins, fondateur et PDG d'Exscientia. "Notre modèle commercial équilibré nous permet de faire avancer nos programmes de projets, tout en investissant également dans la croissance de plateformes. L'expansion dans les agents biologiques nous permet de quasiment doubler l'univers cible exploitable de notre plateforme. Ces deux dernières années, les anticorps ont représenté dix-huit des cinquante principaux médicaments en termes de chiffre d'affaires, et en ajoutant la capacité de concevoir de nouveaux anticorps humains avec l'IA et l'automation, nous pensons que nous serons capables de développer les médicaments les plus efficaces pour les patients, indépendamment de la modalité."

Les approches actuelles pour optimiser les anticorps, même celles qui utilisent l'apprentissage machine, dépendent encore de la découverte d'anticorps via des méthodes de criblage expérimentales. Combiner la conception optimisée par IA générative et le criblage virtuel d'agents biologiques permettrait l'étude d'un espace plus large d'anticorps et soutiendrait l'objectif d'Exscientia de concevoir tous ses agents biologiques de novo pour des épitopes cibles spécifiques, sans nécessiter de phase de criblage.

Afin de concevoir de nouveaux anticorps à l'aune d'épitopes protéiques spécifiques, il est nécessaire de générer des modèles précis de leur structure, de manière rapide et à l'échelle. Les versions initiales de la technologie inventée par la professeure Charlotte Deane, directrice scientifique de l'IA des agents biologiques d'Exscientia, ont produit une modélisation protéique précise jusqu'à 35 000 fois plus rapide qu'Alphafold2 (Abanades et al. Bioinformatics 2021). Exscientia a sensiblement renforcé sa portée, réactivité et intégration de ces algorithmes, tout en intégrant également ces capacités à sa plateforme élargie. La méthodologie de criblage virtuel d'Exscientia pour les anticorps est désormais plus de trois fois plus précise que les solutions de pointe du marché.

Un des éléments clés de l'approche IA d'Exscientia réside dans l'utilisation des connaissances de l'espace observé des anticorps humains pour optimiser les agents biologiques dans le développement clinique. Le site de liaison de l'anticorps comprend deux chaînes (lourde et légère). Le séquençage d'anticorps s'est généralement limité à des chaînes uniques, perdant ainsi la véritable biologie des anticorps. La Société construit une base de données propriétaire de séquences de chaîne jumelées afin de mieux comprendre la biologie complexe des anticorps dans un environnement plus naturel. Exscientia utilise ces données pour l'apprentissage machine afin de décrire et modéliser l'espace des anticorps humains avec une précision accrue.

Les nouvelles installations laboratoires d'Exscientia, qui ajoutent 8 000 pieds carrés à son siège d'Oxford Science Park, automatiseront la production de données propriétaires pour chaque anticorps, mesurant les qualités essentielles, comme l'affinité, l'immunogénicité, l'agrégation et la stabilité. Les ingénieurs d'Exscientia construisent du matériel informatique d'automatisation propriétaire pour permettre un profilage d'anticorps à haut rendement afin de soutenir la construction de son modèle prédictif pour une optimisation multiparamétrique.

"Notre stratégie est de remplacer les actuelles techniques de découverte expérimentale par une conception de novo d'ingénierie de précision d'agents biologiques optimisés entièrement humains", déclare la professeure Charlotte Deane, MBE. "Les méthodes actuelles limitent la découverte de nouveaux sites de liaison à ce qui peut être exploré via l'immunisation animale ou des bibliothèques basées sur un laboratoire. En concevant virtuellement la totalité des aspects d'un agent biologique in silico, nous pouvons explorer un univers cible beaucoup plus large et créer des agents thérapeutiques mieux ciblés. Notre approche: concevoir plutôt que découvrir des agents biologiques, en s'appuyant sur l'IA et l'expérimentation automatisée."

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Basé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), Exscientia possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Visitez notre site https://www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations relatives aux attentes d'Exscientia quant à l'avancée du développement de molécules candidates; le calendrier, le progrès et les données d'études précliniques et d'essais cliniques évaluant les produits candidats d'Exscientia; la capacité d'Exscientia à générer de nouvelles perspectives sur la conception d'anticorps et à construire du matériel informatique et d'autres systèmes afin de soutenir un profilage d'agents biologiques à haut rendement; et les attentes d'Exscientia concernant l'expansion de sa plateforme de médecine de précision et sa plateforme de découverte médicamenteuse optimisée par l'IA. Des termes tels qu'"anticipe", "pense", "s'attend à", "projette", et "futur" ou des expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes inhérentes à la prédiction de conditions et résultats futurs, notamment la portée, l'avancement et l'expansion des efforts de développement des produits d'Exscientia; le lancement, la portée et l'avancement des essais cliniques d'Exscientia et de ses partenaires, et les ramifications en termes de coûts; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques; et les incertitudes inhérentes au processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de produits candidats sûrs et efficaces pour une utilisation en tant qu'agents thérapeutiques humains, et à la construction d'une activité autour de tels produits candidats. Exscientia rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf lorsque la loi l'exige.

