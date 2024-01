Communiqué officiel de EXSCIENTIA PLC

Distinction honorifique pour le fondateur et directeur général d'Exscientia Retenu sur la liste des honneurs du Nouvel An 2024 par S.M. le Roi Charles III Cela fait suite à de nombreuses reconnaissances récentes attribuées pour des réalisations personnelles exceptionnelles et pour celles d'Exscientia

Le professeur Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondateur et directeur général d'Exscientia plc (Nasdaq : EXAI), a été nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) par Sa Majesté le Roi Charles III pour ses services rendus à la science et à l'innovation. Cette distinction honorifique s'inscrit dans le cadre de la liste des honneurs du Nouvel An 2024 de Sa Majesté le Roi reconnaissant les réalisations et services de personnes extraordinaires au Royaume-Uni, et qui ont été recommandées par le Premier ministre sur la base d'un processus d'évaluation indépendant.

Cette nomination illustre la passion d'Andrew tout au long de sa vie pour l'exploitation du pouvoir des technologies innovantes afin de découvrir et de développer des médicaments de haute qualité au profit des patients. Cette reconnaissance fait suite à de nombreuses récompenses et distinctions prestigieuses décernées récemment à Andrew et à Exscientia, l'entreprise de médecine de précision basée sur l'IA qu'il dirige.

Après avoir publié des articles scientifiques novateurs sur la possible utilisation de l'apprentissage automatique et des algorithmes génératifs en vue de concevoir de nouveaux médicaments, Andrew a fondé Exscientia en 2012 pour créer et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. En tant que CEO de l'entreprise, Andrew a dirigé le groupe qui a découvert les premiers médicaments développés par l'IA pour démarrer des essais cliniques chez l'homme. Aujourd'hui, il dirige une équipe internationale d'environ 450 scientifiques et experts en technologie basés à Oxford, au Royaume-Uni, avec une présence dans le monde entier. Avant de rejoindre Exscientia, Andrew a occupé les chaires d'informatique médicale et de biologie translationnelle à l'université de Dundee et a passé une dizaine d'années chez Pfizer Inc. à la tête de divers groupes informatiques. Il est titulaire d'un doctorat en biophysique de l'Université d'Oxford et d'un LLD de l'Université de Dundee, où il est également titulaire d'une chaire honorifique.

Grâce à sa plateforme de médecine de précision de bout en bout alimentée par l'IA, Exscientia a remporté le Prix Galien USA de la meilleure solution de santé numérique fin 2022, ainsi que le Prix Galien UK dans la même catégorie en mai 2023. Toujours en mai de cette année, Andrew a été élu à vie à deux des académies nationales du Royaume-Uni en reconnaissance de « contributions exceptionnelles à la science », en tant que membre de la Royal Society, le plus ancien organisme scientifique universitaire indépendant au monde, et en tant que membre de l'Academy of Medical Sciences. En septembre, Andrew a figuré sur la liste inaugurale TIME 100 AI des personnes les plus influentes dans le domaine de l'IA, et plus récemment, en novembre 2023, Exscientia a été nommée sur la liste inaugurale du Fortune 50 AI Innovators.

« Je suis très touché par cette reconnaissance extraordinaire du travail réalisé par l'équipe exceptionnelle que j'ai le privilège de diriger », a déclaré Andrew. « Notre objectif à Exscientia visant à utiliser des technologies avancées pour accélérer la conception de nouveaux médicaments, une idée qui a vu le jour pendant mon doctorat, a pris une ampleur considérable en changeant la façon dont les futurs traitements peuvent être créés, évalués et apportés aux patients qui ont besoin d'un traitement rapide, efficace et abordable. Sur la base des progrès réalisés jusqu'à ce jour, nous pensons que tous les médicaments seront conçus et développés à l'aide de l'IA et que cette approche représente la clé qui transformera à jamais la trajectoire de la santé humaine ».

