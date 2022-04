Michael Krams, M.D., rejoint Exscientia en tant que directeur de la médecine quantitative

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Krams, M.D., au poste de directeur de la médecine quantitative. À ce poste nouvellement créé, le Dr Krams aura en charge la stratégie de développement clinique du portefeuille de médicaments expérimentaux d'Exscientia. La plateforme de recherche de médicaments d'Exscientia utilise des modèles translationnels basés sur le patient et la conception de molécules alimentée par l'IA afin d'optimiser les candidats médicaments destinés à des groupes de patients spécifiques. Dans le cadre de ces efforts, le Dr Krams dirigera les travaux visant à améliorer la conception des essais et la sélection des patients pour les essais cliniques afin de maximiser le succès clinique et les avantages apportés aux patients.

« Nous souhaitons être aussi innovants dans le domaine clinique que nous l'avons été dans la recherche de médicaments. Mike est un innovateur confirmé et un leader stratégique avant-gardiste de l'introduction à l'approche scientifique quantitative dans le développement clinique. C'est un leader d'opinion dans ce domaine depuis plus de 20 ans, qui met en œuvre le développement de médicaments basés sur des modèles, grâce à l'utilisation accrue de biomarqueurs permettant des essais adaptatifs, et grâce à la découverte de meilleurs moyens visant à enrichir les essais en matière de sélection des patients », a déclaré Andrew Hopkins, DPhil, fondateur et CEO d'Exscientia. « Le fait d'orienter nos essais cliniques vers les personnes les plus susceptibles d'en bénéficier peut potentiellement non seulement améliorer les taux de réussite clinique, mais aussi contribuer à faire avancer notre mission qui consiste à placer les patients au cœur de la création de nouveaux médicaments ».

Le Dr Krams rejoint l'équipe de direction d'Exscientia, et relèvera directement d'Andrew Hopkins ; il sera basé au centre de médecine de précision d'Exscientia à Vienne, en Autriche. Le Dr Krams a récemment dirigé le groupe des sciences quantitatives chez Janssen R&D, qui réunit environ 500 statisticiens, pharmacologues et modélisateurs pour faciliter une prise de décision efficace dans divers aspects de la recherche de médicaments. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président des essais adaptatifs et des stratégies de programmes appliqués chez Wyeth. Le Dr Krams est titulaire d'un doctorat en médecine de l'université de Munich.

« Je suis heureux de rejoindre Exscientia, une entreprise investie par sa mission, qui met à profit l'intelligence artificielle pour transformer la recherche et le développement de médicaments afin de délivrer de meilleurs médicaments aux patients. À bien des égards, les travaux que j'ai menés tout au long de ma carrière correspondent parfaitement à l'objectif d'Exscientia, à savoir s'interroger sur la manière dont les approches séquentielles classiques du développement clinique peuvent être encore améliorées, rechercher un développement de médicaments véritablement orienté patients. Les stratégies de recherche et les stratégies cliniques doivent être étroitement liées par des stratégies de biomarqueurs et la plateforme de médecine de précision d'Exscientia est en mesure d'atteindre cet objectif », a déclaré Mike Krams, M.D., directeur de la médecine quantitative chez Exscientia.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une entreprise de pharma technologie alimentée par l'IA engagée dans la recherche, la conception et le développement de meilleurs médicaments, le plus rapidement et efficacement possible. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle en oncologie de précision pour diriger avec succès le choix des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour introduire les petites molécules conçues grâce à l'IA en milieu clinique. Notre pipeline démontre notre capacité à traduire rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 30 projets en cours. Nous pensons qu'une conception plus rapide de meilleurs médicaments permettra aux meilleures innovations scientifiques de se transformer rapidement en de meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des énoncés liés aux attentes d'Exscientia concernant son équipe de direction. Des mots tels que « prévoit », « pense », « s'attend », « a l'intention », « projette », « anticipe » et « l'expression du futur » ou des expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes inhérentes à la prévision de résultats et de conditions futurs et ne garantissent d'aucune façon que les plateformes de découverte de médicaments et de médecine de précision mentionnées ci-dessus réussiront à optimiser les candidats médicaments pour des groupes de patients spécifiques. Le succès des plateformes d'Exscientia est soumis à de nombreux facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle d'Exscientia, y compris mais sans s'y limiter, la capacité d'Exscientia à concevoir des essais cliniques autorisés par la FDA et la capacité des prestataires de soins de santé à faire des prélèvements tissulaires viables sur des patients. Exscientia ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, soit en vertu de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

