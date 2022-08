Mise à jour d'Exscientia concernant ses activités du deuxième trimestre et du premier semestre 2022

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)

Vous trouverez ci-dessous un résumé des récents développements relatifs aux projets, collaborations et opérations de la Société, ainsi que ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022. Exscientia tiendra une téléconférence jeudi 18 août à 13h30 BST / 8h30 ET pour fournir un aperçu du portefeuille de projets et de la stratégie d'entreprise de la Société.

"Durant la première moitié de 2022, nous avons mis en œuvre des collaborations majeures, fait progresser nos programmes de projets, et célébré le dixième anniversaire de la création d'Exscientia. Durant la décennie écoulée, nous avons été les pionniers d'une approche optimisée par l'IA afin de moderniser la découverte et le développement médicamenteux, et durant ce trimestre nous avons également annoncé des données de premier plan pour notre programme EXS-21546, une des premières molécules conçues par IA à entrer dans la phase des essais cliniques", déclare Andrew Hopkins, D.Phil., fondateur et PDG d'Exscientia. "Avec plus de 730 millions USD en liquidités, nous pensons être dans une solide position pour concrétiser notre portefeuille de projets médicamenteux sur le long terme. Notre stratégie crée une synergie harmonieuse entre nos projets internes et nos programmes de partenariat, nous permettant ainsi faire passer les candidats d'un groupe à l'autre en fonction des attentes d'Exscientia et de ses partenaires, mais aussi pour assurer la plus haute probabilité de réussite pour les patients."

Points saillants

Progression sur l'ensemble des projets internes et en partenariat, avec le soutien de la plateforme de médecine de précision de la Société, ainsi que des éléments clés de la technologie et des opérations d'Exscientia.

Projets internes

Les programmes en propriété exclusive, à participation majoritaire et de copropriété se sont concentrés sur les domaines dans lesquels Exscientia estime pouvoir augmenter la probabilité de réussite, y compris en oncologie de précision

Après l'obtention de données de premier plan en juin, la Société reste en bonne voie pour démarrer une étude de Phase 1b/2 d'EXS-21546 (participation majoritaire avec Evotec) durant le second semestre de 2022 L'étude de Phase 1b/2 sera optimisée par des principes de conception d'essai clinique guidés par la simulation et s'appuiera sur la plateforme de médecine de précision d'Exscientia afin de maximiser l'impact potentiel pour les patients les plus pertinents

Soumission du dossier CTA pour GTAEXS-617 (en copropriété avec GT Apeiron) attendue d'ici la fin de l'année 2022 Des études visant des soumissions CTA et IND sont en cours, y compris des travaux translationnels pour soutenir les essais cliniques planifiés qui devraient débuter durant la première moitié de 2023



Programmes de partenariat

Utilisation d'une plateforme de bout en bout évolutive pour promouvoir un large portefeuille de projets, tout en générant d'importants flux de trésorerie pour soutenir la poursuite des opérations

Deux premières cibles identifiées dans la nouvelle collaboration avec Sanofi pour l'oncologie, et l'inflammation et l'immunité, respectivement

Lancement du premier projet de médecine de précision, axé sur la qualité de vie des patients, pour un agent biologique de Sanofi en oncologie

Poursuite de la collaboration avec Bristol Myers Squibb (BMS), avec des progrès continus dans les collaborations BMS1 et BMS2

Suite à une récente découverte médicamenteuse majeure, Exscientia et Bayer ont communément décidé de mettre un terme à leur collaboration; Exscientia conservera l'option de développer une des deux cibles étudiées dans le cadre de la collaboration L'accord avec Bayer était le dernier partenariat d'Exscientia basé sur des services conceptuels optimisés exclusivement par l'IA, et comprenait une participation économique moindre et un engagement opérationnel réduit comparé à des partenariats plus récents La présente mise à jour s'inscrit dans la stratégie de la Société de se concentrer davantage sur les programmes dans lesquels la conception IA, la biologie expérimentale et les plateformes de médecine de précision d'Exscientia peuvent être intégrées



Les récents progrès cliniques mettent en lumière la capacité de la plateforme avancée et optimisée par IA de la Société à créer des molécules avec un niveau élevé de traduisibilité pour la biologie humaine

Publication en juin 2022 de données de premier plan pour l'étude Phase 1a évaluant EXS-21546 avec des volontaires en bonne santé L'étude a démontré que les indicateurs pharmacocinétiques humains observés pour EXS-21546 étaient conformes avec les objectifs conceptuels et prévisionnels durant la modélisation préclinique, soutenant une prise deux fois par jour (BID) pour une inhibition continue du récepteur A 2A durant une période posologique Une inhibition signalée par EXS-21546 d'un récepteur A 2A a été soutenue durant la période posologique BID, démontrant un niveau d'engagement durable de la cible EXS-21546 a été bien toléré sans événement SNC indésirable signalé dans la portion SAD à toutes les doses (30mg, 90mg, 250mg, 400mg) et dans la portion MAD à 150mg BID



L'approche d'Exscientia génère d'importants flux de trésorerie pour stimuler l'activité

111,0 millions USD de flux de trésorerie issus des collaborations au deuxième trimestre 2022, dont 100,0 millions USD de Sanofi, pour finir le premier semestre 2022 avec 732,0 millions USD de trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts en banque à court terme Inclut un impact permanent de change à la valeur du marché de moins 8% Durant le trimestre, Exscientia a comptabilisé des gains de change réalisés après déduction des règlements des contrats à terme de 14,0 millions USD. La Société maintient ses dépôts en GBP et USD dans l'optique de répondre aux besoins de trésorerie attendus, tout en limitant l'impact des fluctuations de change

Rentrées nettes d'encaisse liées à l'exploitation de 72,9 millions USD au deuxième trimestre 2022

Équipe de direction étoffée dans les domaines de croissance critiques

Eileen Jennings-Brown a rejoint Exscientia au poste de directrice de l'information, sous la supervision de Garry Pairaudeau, directeur de la technologie et responsable des divisions TI et DevOps. Mme Jennings-Brown apporte plus de 25 années d'expérience acquise à des fonctions relatives aux TI, et tout récemment à la tête des technologies de Wellcome Trust.

Charlotte Deane, Ph.D., directrice scientifique de Biologics AI, qui a rejoint Exscientia en janvier 2022, a été nommée MBE (Most Excellent Order of the British Empire) pour avoir dirigé les efforts de réponse rapide du service britannique Research and Innovation pour des projets de lutte contre la pandémie.

Sélection de publications à comité de lecture et de présentations lors de congrès scientifiques durant le trimestre

"Coverage Score: A Model Agnostic Method to Efficiently Explore Chemical Space", a été publié dans le Journal of Chemical Information and Modeling en juillet 2022. Cette avancée en matière d'apprentissage actif permet une exploration plus efficiente de l'environnement chimique, pouvant conduire à une diversité accrue des candidats, une amélioration accélérée des modèles et des délais raccourcis d'identification de candidats

en juillet 2022. Cette avancée en matière d'apprentissage actif permet une exploration plus efficiente de l'environnement chimique, pouvant conduire à une diversité accrue des candidats, une amélioration accélérée des modèles et des délais raccourcis d'identification de candidats "Surface Plasmon Resonance Screening to Identify Active and Selective Adenosine Receptor Binding Fragments", une étude qui valide plus en profondeur l'approche innovante d'Exscientia en matière de biocapteurs pour dépister les cibles GPCR sauvages dans l'optique de promouvoir la découverte médicamenteuse, a été publiée dans les ACS Medicinal Chemistry Letters en juin 2022

en juin 2022 Trois affiches présentées au congrès annuel de l'AACR en avril, mettant en avant la plateforme de médecine de précision d'Exscientia en matière de tissus humains, y compris les avantages potentiels de la conception optimisée par IA d'Exscientia pour surmonter les problématiques connues, comme la puissance, la toxicité et la sélectivité, et pour améliorer les résultats des patients

Informations relatives à la téléconférence avec les investisseurs et à sa webdiffusion

Exscientia organisera une téléconférence le jeudi 18 août à 13h30 BST / 8h30 ET. Une webdiffusion de la conférence en direct est disponible dans la section "Investors and Media" du site de la Société à l'adresse investors.exscientia.ai. Il est également possible de suivre la téléconférence en direct en composant le +1 (888) 330 3292 (États-Unis), le +44 203 433 3846 (Royaume-Uni), le +1 (646) 960 0857 (international) puis en tapant le code: 8333895. Une retransmission en différé sera disponible 90 jours sous "Events and Presentations" de la section "Investors and Media" du site web d'Exscientia.

Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2022

Pour des raisons de commodité du lecteur, la Société a converti en USD les montants indiqués en livre sterling selon un taux de 1,000 GBP pour 1,2162 USD, le cours d'achat à midi le 30 juin 2022 de la Federal Reserve Bank of New York.

Revenus: les revenus comptabilisés pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022 s'élèvent à 8,7 millions USD et 17,2 millions USD respectivement, soit une hausse de 8,3 millions USD et 10,4 millions USD par rapport au trimestre et au semestre clos au 30 juin 2021, provenant avant tout du nombre accru de projets dans le cadre de notre seconde collaboration avec BMS, des revenus issus du prolongement de l'accord avec BMS pour tirer parti de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia, et de la comptabilisation des revenus restants suite à la résiliation de l'accord avec Bayer.

R&D et coût de la découverte médicamenteuse: en raison de diverses structures de collaboration, les dépenses encourues en rapport avec les activités de R&D pourraient être reconnues dans une des rubriques de déclaration financière. Les tableaux ci-dessous illustrent la façon dont ces dépenses sont séparées selon les différentes catégories comptables.

Trimestre clos au 30 juin 2022 (en millions USD):

Coût des marchandises vendues R&D Part de la perte sur les co-entreprises

Total Programmes de partenariat 10,9 – – 10,9 Portefeuille de projets internes et développement – 40,2 0,3 40,5 Total 10,9 40,2 0,3 51,4

Semestre clos au 30 juin 2022 (en millions USD):

Coût des marchandises vendues R&D Part de la perte sur les co-entreprises

Total Programmes de partenariat 17,7 – – 17,7 Portefeuille de projets internes et développement – 68,8 0,7 69,5 Total 17,7 68,8 0,7 87,2

Dépenses de R&D: les dépenses de R&D pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022 s'élèvent à 40,2 millions USD et 68,8 millions USD respectivement, contre 9,9 millions USD et 15,1 millions USD pour les mêmes périodes closes au 30 juin 2021. La hausse des dépenses de R&D provient en partie de la croissance du portefeuille de projets internes et de copropriété, en plus d'un renforcement des effectifs et d'autres coûts associés aux investissements technologiques continus de la Société. Les rémunérations en actions s'élèvent à 9,1 millions USD et 12,1 millions USD pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022, contre 1,6 million USD et 1,9 million USD pour les mêmes périodes closes au 30 juin 2021.

Dépenses générales et administratives: les dépenses G&A pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022 s'élèvent à 14,7 millions USD et 24,2 millions USD respectivement, soit 22,3% et 21,9% respectivement du total des frais d'exploitation. Pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022, les dépenses G&A ont augmenté de 5,6 millions USD et 11,1 millions USD par rapport au trimestre et au semestre clos au 30 juin 2021, provenant avant tout en raison d'une hausse des coûts de personnel et des coûts supplémentaires encourus en rapport avec l'exploitation d'une société cotée en bourse. Les rémunérations en actions s'élèvent à 3,3 millions USD et 4,6 millions USD pour le trimestre et le semestre clos au 30 juin 2022, contre 1,7 million USD et 2,0 millions USD pour les mêmes périodes closes au 30 juin 2021.

Entrées de trésorerie: pour le deuxième trimestre 2022, Exscientia a reçu 111,0 millions USD en entrées de trésorerie issues de ses collaborations, contre 39,5 millions USD durant le deuxième trimestre 2021.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts en banque: au 30 juin 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts en banque s'élevaient à 732,0 millions USD, contre 683,7 millions USD au 31 décembre 2022. Cet élément inclut un dépôt à échéance fixe à 12 mois de 121,7 millions USD.

ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions USD, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,2162 USD)

Trimestre clos au

30 juin Semestre clos au

30 juin 2022 2021 2022 2021 Revenus 8,7 0,4 17,2 6,8 Coût des ventes (10,9) (4,4) (17,7) (9,1) Dépenses de R&D (40,2) (10,0) (68,8) (15,1) Dépenses générales et administratives (14,7) (9,1) (24,2) (13,1) Frais d'exploitation (65,8) (23,5) (110,7) (37,3) Gains (pertes) de change 27,7 (3,4) 39,5 (3,5) Perte sur contrats à terme (13,7) - (13,7) - Autres revenus 1,9 1,0 3,6 1,5 Pertes d'exploitation (41,2) (25,5) (64,1) (32,5) Produits financiers (charges financières) 0,4 - 0,5 (0,1) Part de perte sur les co-entreprises (0,3) (0,5) (0,7) (0,9) Gains sur instrument financier dérivé 0,0 1,7 - 1,7 Perte avant impôts (41,1) (24,3) (64,3) (31,8) Prestation fiscale pour le revenu gagné 6,3 1,7 10,6 2,6 Perte correspondant à la période (34,8) (22,6) (53,7) (29,2) Perte nette par action (0,29) (0,86) (0,44) (1,02)

BILAN COMPTABLE CONSOLIDÉ, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions USD, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,2162 USD)

30 juin 2022 31 décembre 2021 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts en banque à court terme 732,0 683,7 Total de l'actif 849,0 779,2 Total des fonds propres 650,8 689,4 Total du passif 198,2 89,8 Total des fonds propres et du passif 849,0 779,2

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions USD, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,2162 USD)

30 juin 2022 30 juin 2021 Flux de trésorerie nets issus des activités d'exploitation 63,3 4,5 Flux de trésorerie nets issus des activités d'investissement (133,1) (4,2) Flux de trésorerie nets issus des activités de financement (3,7) 222,3 Augmentation (baisse) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (73,5) 222,6 Augmentation nette de la trésoraire, des équivalents de trésorerie et des dépôts en banque à court terme 48,2 222,6

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuilles de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont des déclarations en relation les progrès de découverte et de développement de molécules candidates; le calendrier, les progrès et les données en rapport avec les essais cliniques sur les produits candidats d’Exscientia; et les attentes d'Exscientia concernant les revenus et liquidités prévus. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections financières et autres, les intentions ou les convictions de la Société constitue une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration de risques. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques, impondérables et hypothèses, y compris ceux relatifs à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité de la Société, notamment sur la portée, le progrès et le renforcement des efforts de développement de produits d'Exscientia; le lancement, la portée et les progrès des études précliniques et essais cliniques encours réalisés par Exscientia et ses partenaires, et leurs ramifications en termes de coûts; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques; le processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de produits candidats sûrs et efficaces destinés à être utilisés comme agents thérapeutiques humains; et la tâche de construction d'une entreprise dédiée à ces produits candidats. À la lumière de ces risques et impondérables, ainsi que d'autres risques et impondérables décrits dans la section "Risk Factors" et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (n° de dossier 001-40850), et d'autres dépôts réalisés périodiquement par Exscientia auprès de la SEC (disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances abordés dans ce type de déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent présenter un écart sensible et négatif par rapport à ceux prévus ou sous-entendus par le présent communiqué. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia reflètent le jugement en toute bonne foi de sa direction, elles ne sont basées que sur les faits et facteurs actuellement connus de la Société. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

