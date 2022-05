Mise à jour d'Exscientia concernant ses activités du premier trimestre 2022

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI)

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220525005908/fr/

Les récentes avancées en termes de portefeuille, de collaborations et d'opérations de la Société, ainsi que ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, sont résumés ci-après. Exscientia organisera en outre une téléconférence le jeudi 26 mai à 13h30 BST / 8h30 ET pour fournir un aperçu de la plateforme de médecine de précision de la Société.

"Nous avons commencé 2022 par une collaboration révolutionnaire avec Sanofi pour développer un portefeuille de médicaments conçus par IA s'appuyant sur notre plateforme de bout en bout de capacités IA, couvrant ainsi de la priorisation des cibles à l'ingénierie médicamenteuse et la sélection des patients. Lors de la conférence annuelle 2022 de l'American Association of Cancer Research (AACR), nous avons présenté nos avancées dans ce domaine, expliquant notamment comment une conception basée sur l'IA peut contribuer à créer des médicament candidats pour des cibles compliquées en oncologie. Nous avons également montré comment une approche d'apprentissage profond de la phénomique peut être intégrée au séquençage de cellules uniques afin d'identifier potentiellement les signatures et biomarqueurs du patient pour identifier rapidement quel traitement est susceptible de fonctionner le mieux avec chaque patient. Avec ces avancées dans notre plateforme de médecine de précision, nous sommes en mesure de tirer parti de l'IA pour concevoir et découvrir une nouvelle génération de médicaments", déclare Andrew Hopkins, DPhil., fondateur et chef de la direction d'Exscientia. "Nous jouissons d'une solide capitalisation et continuons à bâtir une organisation d'après un modèle d'affaires équilibré. Ceci nous permettra de faire avancer de nouveaux programmes, en nous concentrant sur les domaines où notre plateforme et notre expertise fournissent la probabilité la plus élevée de réussite."

Points saillants

Les récents progrès démontrent les capacités translationnelles dérivées des tissus des patients de la Société, y compris l'identification de nouvelles cibles, l'évaluation de la modulation de microenvironnements tumoraux complexes, et la sélection de patients via biomarqueurs

- Les chercheurs d'Exscientia ont présenté trois affiches à la conférence annuelle de l'AACR en avril :

Approfondissement des connaissances sur les réponses de patients avec un antagoniste d'adénosine via l'apprentissage profond : dans cette étude, les chercheurs ont modélisé et évalué fonctionnellement les signatures géniques des patients afin de cartographier l'association de l'activité immunitaire anticancer avec l'inhibition de la signalisation de l'adénosine par EXS-21546, l'antagoniste de phase clinique A2a d'Exscientia. Ces données suggèrent que la stratification des signatures géniques pourrait être utilisée dans de futures études cliniques afin d'identifier les patients susceptibles de répondre aux thérapies ciblées A2aR.

dans cette étude, les chercheurs ont modélisé et évalué fonctionnellement les signatures géniques des patients afin de cartographier l'association de l'activité immunitaire anticancer avec l'inhibition de la signalisation de l'adénosine par EXS-21546, l'antagoniste de phase clinique A2a d'Exscientia. Ces données suggèrent que la stratification des signatures géniques pourrait être utilisée dans de futures études cliniques afin d'identifier les patients susceptibles de répondre aux thérapies ciblées A2aR. Découverte et profilage basés sur IA de GTAEXS-617, un inhibiteur sélectif très puissant du CDK7 : les données précliniques soulignant les avantages potentiels de la conception optimisée par IA d'Exscientia pour surmonter les problèmes identifiés avec les inhibiteurs de CDK7, y compris la toxicité et la sélectivité. En outre, la plateforme de médecine de précision a identifié des sous-segments de patients pouvant éclairer les stratégies de biomarqueurs.

les données précliniques soulignant les avantages potentiels de la conception optimisée par IA d'Exscientia pour surmonter les problèmes identifiés avec les inhibiteurs de CDK7, y compris la toxicité et la sélectivité. En outre, la plateforme de médecine de précision a identifié des sous-segments de patients pouvant éclairer les stratégies de biomarqueurs. L'apprentissage profond a soutenu une analyse à haute densité d'échantillons de primaires patients identifiant l'inhibition d'ALK comme un nouveau mécanisme d'action dans un sous-ensemble de cancers ovariens : les recherches soulignent le potentiel de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia à identifier de nouvelles cibles et des chemins ciblables à l'aide de modèles tissulaires humains, susceptibles d'améliorer les résultats des patients en découvrant la pertinence clinique au stade de la découverte de la cible.

- Au côté de l'université d'Oxford, la Société a lancé Xcellomics™, un programme qui invite les chercheurs universitaires à collaborer dans l'optique de promouvoir la recherche de biologie phénotypique avec un développement potentiel en de nouvelles thérapies pertinentes.

La Société continue d'identifier et de valider de nouvelles cibles, et de faire avancer et prioriser un vaste portefeuille de projets

- Programmes de partenariat

Collaboration élargie avec Bristol Myers Squibb (BMS) pour générer des données complémentaires, y compris l'utilisation de capacités de médecine de précision pour les cibles clés dans le cadre de la collaboration; 5 millions de dollars en entrées de trésorerie au premier trimestre 2022 qui seront comptabilisés comme revenu sur l'ensemble de 2022

Identification et validation de cibles en cours dans la collaboration avec Sanofi, signée en janvier 2022, en s'appuyant sur la plateforme de médecine de précision et Centaur Biologist

- Programmes de copropriété

Soumission du dossier pour GTAEXS-617 CTA prévue pour la fin de l'année 2022, progrès réalisés dans la production de données dans des types tumoraux supplémentaires afin d'éclairer un essai clinique de Phase I planifié avec des patients atteints de cancer Les études visant l'obtention des désignations CTA et IND sont en cours, y compris les études précliniques pour explorer les protocoles posologiques potentiels pour les essais cliniques planifiés



- Programmes en propriété exclusive et à participation majoritaire

Données de première ligne sur EXS-21546 pour l'étude de Phase 1 sur volontaires en bonne santé attendues durant le premier semestre 2022 Lancement de l'étude de Phase 1b/2 chez des patients atteints de cancers à signature d'adénosine élevée attendu durant le second semestre 2022



Le solide bilan et les flux de trésorerie anticipés positionnent la Société en vue de l'exécution

- 6,4 millions de dollars des flux de trésorerie issus des collaborations au premier trimestre 2022, terminant le trimestre avec 719,8 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie

- Les sorties nettes de trésorerie pour le premier trimestre 2022 issues des opérations s'élèvent à environ 10,4 millions de dollars

- 100 millions de dollars en paiement initial de la collaboration de Sanofi signée en janvier 2022 ont été reçus en avril, et seront reflétés dans les entrées de trésorerie pour le deuxième trimestre 2022

Renforcement de l'équipe de direction d'Exscientia

- Michael Krams, M.D., a été nommé responsable de la médecine quantitative, et supervisera la stratégie de développement clinique pour le portefeuille de médicaments expérimentaux d'Exscientia

Informations relatives à la téléconférence avec les investisseurs et à sa webdiffusion

Exscientia organisera une téléconférence le jeudi 26 mai à 13h30 BST / 8h30 ET. Une webdiffusion de la conférence en direct est disponible dans la section "Investors and Media" du site de la Société à l'adresse investors.exscientia.ai. Il est également possible de suivre la téléconférence en direct en composant le +1 (888) 330 3292 (États-Unis), le +44 203 433 3846 (Royaume-Uni), le +1 (646) 960 0857 (international) puis en tapant le code: 8333895. Une retransmission en différé sera disponible 90 jours sous "Events and Presentations" de la section "Investors and Media" du site web d'Exscientia.

Résultats financiers du premier trimestre 2022

Pour des raisons de commodité du lecteur, la Société a converti en USD les montants indiqués en livre sterling selon un taux de 1,000 GBP pour 1,3152 USD, me cours d'achat à midi, le 31 mars 2022, à la Federal Reserve Bank of New York.

Revenus: les revenus pour le premier trimestre 2022, s'élève à 9,2 millions de dollars, soit une hausse de 2,2 millions de dollars comparé au premier trimestre 2021, provenant avant tout des revenus supplémentaires issus d'un prolongement de la première collaboration de la Société avec BMS en mars 2022 pour générer des données supplémentaires, y compris en s'appuyant sur les capacités de recherche translationnelle pour les cibles clés dans le cadre de la collaboration, ainsi que le revenu issu de cibles supplémentaires durant la seconde collaboration avec BMS.

R&D et coût de la découverte de médicaments : en raison de diverses structures de collaboration, les dépenses encourues en rapport avec les activités de R&D pourraient être reconnues dans une des rubriques de déclaration financière. Les tableaux ci-dessous illustrent la façon dont ces dépenses sont séparées selon les différentes catégories comptables.

Trimestre clos au 31 mars 2022 (en millions de dollars) :

Coût des marchandises vendues R&D Part de la perte

sur les co-entreprises Total Programmes de partenariat 7,4 - - 7,4 Programmes de copropriété - 3,7 0,4 4,1 Portefeuille de projets internes et développement technologique - 27,1 - 27,1 Total 7,4 30,8 0,4 38,6

Dépenses générales et administratives : les dépenses générales et administratives pour le trimestre clos au 31 mars 2022 s'élèvent à 10,3 millions de dollars, soit 21% du total des dépenses opérationnelles. Pour le premier trimestre 2022, les dépenses générales et administratives ont augmenté de 6,0 millions de dollars par rapport au premier trimestre 2021, principalement en raison d'une hausse des dépenses de personnel.

Entrées de trésorerie : pour le premier trimestre 2022, Exscientia a reçu 6,4 millions de dollars d'entrées de trésorerie provenant de ses collaborations, comparé à 0,2 million de dollars durant le premier trimestre 2021.

Trésorerie et équivalents de trésorerie: la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2022 s'élèvent à 719,8 millions de dollars, contre 739,4 millions de dollars au 31 décembre 2021.

ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions de dollars, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,3152 USD)

Trimestre clos au 31 mars 2022 2021 Revenus 9,2 7,0 Coût des ventes (7,4) (5,1) Dépenses de R&D (30,8) (5,6) Dépenses générales et administratives (10,3) (4,3) Frais d'exploitation (48,5) (15,0) Gains (pertes) de change 12,7 (0,2) Autres revenus 1,9 0,6 Pertes d'exploitation (24,7) (7,6) Produits financiers (charges financières) (0,0) (0,0) Part de perte sur les co-entreprises (0.4) (0.5) Perte avant impôts (25,1) (8,1) Prestation fiscale pour le revenu gagné 4,7 0,9 Perte correspondant à la période (20,4) (7,2) Perte nette par action (0,41) (0,23)

BILAN COMPTABLE CONSOLIDÉ, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions de dollars, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,3152 USD)

31 mars 2022 31 décembre 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 719,8 739,4 Total de l'actif 944,9 842,6 Total des fonds propres 727,4 745,5 Total du passif 217,5 97,1 Total des fonds propres et du passif 944,9 842,6

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS, CONVERSION EN DEVISES CONSTANTES (non vérifié)

(en millions de dollars, sauf pour les données par action, au taux de 1,000 GBP pour 1,3152 USD)

31 mars 2022 31 mars 2021 Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'exploitation (10,4) (11,8) Flux de trésorerie nets utilisés dans des activités d'investissement (5,7) (2,6) Trésorerie nette générée à partir des activités de financement (3,5) 27,5 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (19,6) 13,1

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 30 projets en cours. Grâce à une conception plus rapide, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont des déclarations en relation les progrès de découverte et de développement de molécules candidates; le calendrier, les progrès et les données en rapport avec les essais cliniques sur les produits candidats d’Exscientia, et les attentes d'Exscientia concernant les revenus et liquidités prévus. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections financières et autres, les intentions ou les convictions de la Société constitue une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration de risques. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques, impondérables et hypothèses, y compris ceux relatifs à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité de la Société, notamment sur la portée, le progrès et le renforcement des efforts de développement produits d'Exscientia; le lancement, la portée et les progrès des études précliniques et essais cliniques encours réalisés par Exscientia et ses partenaires, et leurs ramifications en termes de coûts; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques; ainsi que ceux inhérents au processus de découverte, de développement et de commercialisation des produits candidats sûrs et efficaces destinés à être utilisés comme agents thérapeutiques humains, et la tâche de construction d'une entreprise dédiée à ces produits candidats. À la lumière de ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et impondérables décrits dans la section "Risk Factors" et d'autres sections de la déclaration d'enregistrement d'Exscientia sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022, tel qu'amendé (dossier n° 001-40850), et d'autres dépôts réalisés périodiquement par Exscientia auprès de la SEC (disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances abordés dans ce type de déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent présenter un écart sensible et négatif par rapport à ceux prévus ou sous-entendus par le présent communiqué. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia reflètent le jugement en toute bonne foi de sa direction, elles ne sont basées que sur les faits et facteurs actuellement connus de la Société. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220525005908/fr/