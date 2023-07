- Inhibiteur puissant et sélectif de la CDK7 conçu avec précision et susceptible d'améliorer l'index thérapeutique - - Découverte préclinique d'un biomarqueur non invasif de la maladie de Parkinson à confirmer par un essai clinique -

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui le recrutement du premier patient dans son étude de Phase 1/2 « ELUCIDATE » (GTAEXS617-001) évaluant le GTAEXS617 ('617), l'inhibiteur de la CDK7 conçu avec précision par Exscientia, pour le traitement des tumeurs solides avancées. L'essai clinique évaluera l'innocuité, l'efficacité et la pharmacocinétique du GTAEXS617 à doses multiples croissantes chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, notamment dans le cancer de la tête et du cou, le cancer colorectal, le cancer du pancréas, le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), le carcinome mammaire HR+/HER2- et le cancer des ovaires. Le '617 est un nouvel inhibiteur de la CDK7 qui a été conçu par Exscientia en collaboration avec GT Apeiron pour rechercher une puissance, une sélectivité, une biodisponibilité orale et une innocuité élevées.

« Nous sommes très heureux de commencer l'évaluation clinique d'une autre molécule créée par l'IA chez Exscientia », a déclaré le Dr Michael Krams, Chief Quantitative Medicine Officer chez Exscientia. « La molécule '617 a été créée pour pallier les problèmes de conception critiques non résolus par les méthodes traditionnelles de découverte de médicaments, en nous focalisant sur la puissance, la sélectivité et l'innocuité de la cible. En s'associant à notre capacité unique à recueillir des données à partir d'échantillons primaires de patients pour prédire la réponse, nous pensons que notre programme '617 montre la puissance de nos différentes façons de créer de la valeur grâce à notre plateforme de médecine de précision. Nous nous réjouissons de recruter d'autres patients pour l'essai ELUCIDATE et prévoyons que le '617, s'il est approuvé, pourrait améliorer de manière significative les résultats du traitement pour les patients ».

Comme pour l'essai IGNITE d'Exscientia qui évaluait son antagoniste A 2A R, l'EXS21546, la société a utilisé une conception d'essai clinique guidée par la simulation pour déterminer les caractéristiques de fonctionnement des deux étapes de l'essai. La partie de l'étude portant sur l'augmentation de la dose (Phase 1) permettra de caractériser le profil de sécurité du '617 et d'établir la dose recommandée pour la Phase 2 (RP2D), à la fois en monothérapie et en association avec des schémas thérapeutiques standard sélectionnés. La phase d'expansion de la dose (Phase 2) de l'étude évaluera l'activité antitumorale préliminaire du '617 en monothérapie et en association avec les traitements standard.

Exscientia a déjà mis en exergue de nouvelles données sur la réponse des échantillons de patients ex vivo lors du Symposium EORTC-NCI-AACR (ENA) en octobre 2022, qui identifient et confirment les biomarqueurs pharmacodynamiques spécifiques à la CDK7 dans les cellules cancéreuses et immunitaires, et qui identifient les groupes de patients ayant une réponse forte et faible aux échantillons de patients dans toutes les indications testées ex vivo. L'exploitation de ces données translationnelles pourrait permettre de prédire la réponse au traitement par le '617 chez les patients individuels, et augmenter ainsi les chances de succès du traitement. Parallèlement à l'évaluation du '617 dans le cadre du programme d'essais ELUCIDATE, Exscientia et GT Apeiron fourniront également des données, notamment des critères d'évaluation cliniques, des données multi-omiques périphériques et tumorales, et établiront une corrélation entre les données et la réponse et les résultats ex vivo recueillis auparavant dans le but de renforcer la valeur de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia.

À propos de l'essai de Phase 1/2 ELUCIDATE

L'essai ELUCIDATE est un essai clinique multicentrique, ouvert et réalisé en deux étapes afin d'évaluer l'innocuité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité du '617 administré par voie orale en monothérapie et en association avec les thérapies standard de soins. La société recrute des patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé, récurrent ou métastatique et n'ayant pas répondu aux traitements habituels.

La partie de l'essai portant sur l'augmentation de la dose en monothérapie et en thérapie combinée recrutera des patients recevant un maximum de sept niveaux de dose, en fonction du nombre de niveaux de dose nécessaires pour définir l'IP2D. La phase d'augmentation de la dose de l'essai commencera dès l'identification de l'IP2D. Le critère d'efficacité principal de la phase d'expansion correspond au taux de réponse objective (ORR).

L'inhibition de la CDK7 associe la perturbation du cycle cellulaire et l'inhibition de la transcription, devenant ainsi une cible intéressante pour surmonter les cheminements de résistance communes à l'inhibition de la CDK4/6, qui ne cible que le cycle cellulaire. Grâce à sa réversibilité différenciée et à sa toxicité gastro-intestinale potentiellement réduite, le '617 peut permettre de dépasser les limites importantes d'innocuité et d'efficacité des traitements existants.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l’IA, qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

À propos de GT Apeiron

GT Apeiron repense les découvertes médicales grâce à l'intelligence artificielle qui rationalise le processus de développement des médicaments, allant de la sélection des cibles aux essais cliniques. Avec des sites stratégiques à Shanghai et dans la baie de San Francisco, et des partenariats importants en Europe, Apeiron intègre des talents et des technologies de pointe dans plusieurs régions. Nous sommes convaincus qu'en repoussant les frontières de l'innovation biomédicale et en mobilisant les talents à l'échelle mondiale, nous pouvons créer des médicaments révolutionnaires pour répondre aux besoins médicaux les plus importants non satisfaits.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment : le calendrier et les progrès des essais cliniques du '617 et d'autres produits candidats d'Exscientia, ainsi que les données rapportées par ces essais ; et, en cas d'approbation, tout possible bénéfice du '617 pour les patients. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections, les intentions ou les convictions d'Exscientia représente une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration à risque. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris ceux liés à : l'initiation, la portée et le progrès des études précliniques et des essais cliniques programmés et en cours d'Exscientia et de ses partenaires ainsi que leurs conséquences financières ; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; le processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats qui sont sûrs et efficaces pour une utilisation dans le traitement des maladies humaines ; et l'effort de construction d'une société autour de ces produits candidats. Compte tenu de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section Facteurs de risque et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (dossier n° 001-40850), et d'autres documents déposés par Exscientia auprès de la SEC occasionnellement (qui sont disponibles à l'adresse suivante https://www.sec.gov/), les événements et circonstances évoqués dans ces déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent différer sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus par ces déclarations. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia tiennent compte du jugement de bonne foi de sa direction, ces déclarations ne sont basées que sur des faits et des facteurs actuellement connus par la société. Par conséquent, vous êtes prié de ne pas vous fier à ces déclarations prospectives.

