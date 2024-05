Extendicare Inc. est un fournisseur de soins et de services pour les personnes âgées au Canada. La société exerce ses activités sous les marques Extendicare, ParaMed, Extendicare Assist et SGP Purchasing Partner Network. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Soins de longue durée, Soins à domicile, Services gérés et Siège social. Le secteur des soins de longue durée comprend plus de 53 maisons de soins de longue durée, qu'elle possède et exploite au Canada. Le secteur des soins de santé à domicile est exploité par sa filiale ParaMed, qui fournit des soins infirmiers complexes, de l'ergothérapie, de la physiothérapie et de l'orthophonie, ainsi que de l'aide pour les activités quotidiennes. Le secteur de la gestion déléguée comprend les divisions de gestion, de conseil et d'achats groupés. La division Extendicare Assist fournit des services de gestion et de conseil à des tiers, et la division SGP Purchasing Partner Network propose des contrats d'achat à d'autres prestataires de soins aux personnes âgées pour la nourriture, les biens d'équipement, l'ameublement, le nettoyage, les fournitures de soins infirmiers, etc.

Secteur Installations et services en soins de santé