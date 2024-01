Extra Space Storage Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion d'espaces de stockage en libre-service. Le CA par activité se répartit comme suit : - location d'espaces de stockage (85%) ; - autres (15%) : assurance locataire, développement et détention d'espaces d'entreposage. A fin 2022, le portefeuille immobilier, d'une surface locative totale de 16 357 438,2 m2, est composé de 1 133 actifs implantés aux Etats-Unis.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé