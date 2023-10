Extreme Networks, Inc. est un fournisseur de solutions de réseaux en nuage et de services et d'assistance à l'industrie. La société conçoit, développe et fabrique des équipements d'infrastructure pour réseaux câblés, sans fil et à définition logicielle (SD- WAN). La solution cloud de l'entreprise est une plateforme unique qui offre une gestion unifiée des points d'accès sans fil, des commutateurs et du SD-WAN. Ses catégories de produits et de services comprennent la plateforme de réseautage en nuage, les applications d'automatisation, d'analyse et de sécurité, les points d'accès au réseau local sans fil, le réseau câblé pour la périphérie, le campus et le centre de données, le SD-WAN, les plateformes et applications natives en nuage pour les fournisseurs de services et le service et l'assistance à la clientèle. Elle propose ses services aux entreprises, à l'hôtellerie, à la vente au détail, au transport et à la logistique, à l'éducation, au gouvernement, aux soins de santé, à la fabrication et aux fournisseurs de services. Ses technologies de réseau en nuage offrent flexibilité et évolutivité dans le déploiement, la gestion et l'octroi de licences de réseaux à l'échelle mondiale.

Secteur Communications et réseautage