Extreme Networks, Inc. (Extreme) est un fournisseur de solutions réseau de bout en bout axées sur le cloud et de services et d'assistance de premier ordre. La société fournit un ensemble de solutions allant de la périphérie de l'Internet des objets (IoT) au cloud, elle conçoit, développe et fabrique des équipements d'infrastructure réseau filaires et sans fil, ainsi qu'une plateforme de mise en réseau en nuage et un portefeuille d'applications utilisant la gestion en nuage, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) pour fournir une politique de réseau, des analyses, la sécurité et des contrôles d'accès. Ses catégories de produits et services comprennent la plateforme de mise en réseau en nuage, les applications d'automatisation, d'analytique et de sécurité, les points d'accès de réseau local sans fil, le câblage pour la périphérie, le campus et le centre de données, le SD-WAN, les plateformes et applications natives en nuage pour les fournisseurs de services et le service et le soutien à la clientèle. Extreme propose ses services aux entreprises, à l'hôtellerie, au commerce de détail, au transport et à la logistique, à l'éducation, au gouvernement, aux soins de santé et à la fabrication.

Secteur Communications et réseautage