Exxaro, la société chinoise CNIC et AIIM se disputent l'entreprise d'électricité africaine Lekela pour 2 milliards de dollars - sources

African Infrastructure Investment Managers (AIIM), une branche d'Old Mutual, a atteint la phase finale aux côtés d'Exxaro, selon deux sources. Deux autres sources ont déclaré que CNIC était dans la phase finale de l'appel d'offres. Toutes les sources ont parlé sous couvert d'anonymat.

Le projet de la société de capital-investissement Actis de vendre sa participation de 60% dans Lekela a été rapporté pour la première fois l'année dernière, mais l'actionnaire à 40% Mainstream Power cherche également à se retirer, ont déclaré trois sources au courant de la décision, l'une d'entre elles ajoutant qu'elle était conseillée par Citi aux côtés d'Actis.

Actis, qui a fondé Lekela avec Mainstream en 2015, évalue la société à 1,9 milliard de dollars, selon son site web.

Lekela développe des projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics en Afrique. Elle a 1,3 GW de projets en Égypte, au Ghana et en Afrique du Sud et revendique la construction du tout premier parc éolien au Sénégal, selon son site web.

AIIM, conseillé par Goldman Sachs, est actuellement considéré comme le favori, selon deux des sources familières avec l'opération.

China Guangdong Nuclear Power et State Power Investment Corporation cherchaient également à faire une offre, ont déclaré l'une de ces personnes et l'une des autres sources, mais il n'a pas été précisé si elles avaient donné suite.

Deux des sources ont également ajouté que Shell avait exprimé son intérêt pour les actifs, tandis que Reuters a précédemment rapporté que la société d'électricité Globeleq, détenue par le gouvernement britannique, avait envisagé de faire une offre. Il n'a pas été précisé si l'une ou l'autre avait avancé dans le processus.

Mainstream Power, AIIM, Lekela, Exxaro, Citigroup et Shell ont refusé de commenter. Actis, Goldman Sachs, Globeleq et China Guangdong Nuclear Power n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Il n'a pas été possible de joindre immédiatement le CNIC et la State Power Investment Corporation.

Grâce à l'abondance du vent, du soleil et du potentiel hydroélectrique, l'Afrique est considérée comme un terrain fertile pour le développement de sources d'énergie qui n'émettent pas de dioxyde de carbone et qui pourraient également aider à stabiliser les systèmes électriques en proie à des pannes régulières.

Exxaro vend du charbon en Afrique du Sud et à l'étranger, et est l'un des principaux fournisseurs de la compagnie d'électricité publique sud-africaine Eskom. L'entreprise a déclaré l'année dernière qu'elle cesserait d'investir dans de nouveaux actifs de charbon thermique et qu'elle s'efforçait de passer à des activités plus propres.

La Chine investit massivement en Afrique depuis des années et est désormais le premier partenaire commercial du continent, selon l'Institut international du développement durable.