Exxaro Tiles Limited a approuvé la nomination de M. Paras R. Shah en tant que secrétaire général de la société, désigné comme personnel de direction clé conformément aux dispositions de l'article 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et agent de conformité en vertu du règlement 6(1) de la réglementation SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) de 2015 (la " réglementation sur la cotation "). M. Paras R. Shah est membre de l'Institute of Company Secretaries of India et diplômé. Il a plus de 7 ans d'expérience en matière de conformité secrétariale des sociétés cotées et non cotées.

Il est associé à Exxaro Tiles Limited en tant que secrétaire général et responsable de la conformité depuis le 5 janvier 2021 jusqu'au 30 novembre 2023. Auparavant, il a travaillé pour Marudhar Industries Limited en tant que secrétaire général et responsable de la conformité.