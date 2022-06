ExxonMobil : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse a relevé mardi son objectif de cours sur ExxonMobil, qu'il fait passer de 102 à 115 dollars, tout en maintenant une opinion 'neutre' sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique avoir revu à la hausse sa prévision de BPA pour l'exercice 2022 en raison du renchérissement des prix du gaz naturel et de la vigueur des marges de raffinage du géant pétrolier américain.



Son estimation de profit par action pour 2023 se trouve également révisée à la hausse, et ce pour les mêmes raisons.



Dans son étude, l'analyste explique s'attendre à ce qu'Exxon génère un flux de trésorerie disponible (FCF) post-dividende de 31,9 milliards de dollars cette année, un montant qui devrait être utilisé selon lui à l'allègement de la dette, aux rachats d'actions et au renforcement du bilan.



Credit Suisse précise que la vigueur des cours du brut et du gaz, et donc des marges, pourrait bien se confirmer en 2023.



