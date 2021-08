Exxon Mobil a commencé à commercialiser des propriétés de gaz de schiste aux États-Unis, soit plus de 5 000 puits. La pétrolière veut se débarrasser de ces actifs indésirables et réduire sa dette de 70 milliards de dollars, pour se concentrer sur de nouveaux projets en Guyane, au Brésil et au Texas.

A voir ici :