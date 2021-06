EXXON : le pétrole en nette hausse

Un consortium regroupant le géant norvégien Equinor et l'américain Exxon vient d'annoncer un investissement de 8 milliards de dollars dans un gisement sous-marin au Brésil. La major pétrolière pourrait être soutenue en début de séance par la hausse des prix du pétrole. Vers 14h30, le cours du baril de WTI américain gagne 3,3% à 68,5 dollars grâce à l'optimisme sur la vigueur de la reprise économique mondiale. Ce matin, les indices PMI ont confirmé l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière en Chine et en Europe.



Du côté de l'offre, l'Opep et ses alliés, qui se réunissent aujourd'hui, devraient maintenir leur programme de hausse des quotas de production des membres du cartel et de ses partenaires, dont la Russie, malgré la hausse des cours et la reprise mondiale, selon Reuters.