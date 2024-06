Exxon Mobil et Air Liquide ont convenu de soutenir la production d'hydrogène et d'ammoniac à faible teneur en carbone sur le site de la major pétrolière à Baytown, au Texas, ont déclaré les entreprises lundi.

Air Liquide, qui fournit des gaz et des services aux industries, construira et exploitera quatre unités de séparation des gaz de l'air (Large Modular Air separation units) pour fournir 9 000 tonnes d'oxygène et environ 6 500 tonnes d'azote par jour à l'usine texane afin de contribuer à la production d'hydrogène et d'ammoniac à faible teneur en carbone.

L'installation de production d'hydrogène d'Exxon devrait produire quotidiennement 1 milliard de pieds cubes d'hydrogène à faible teneur en carbone et plus d'un million de tonnes d'ammoniac par an.

Le transport d'hydrogène à faible teneur en carbone par le réseau de canalisations existant d'Air Liquide pourrait favoriser la croissance du marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone, a déclaré Exxon.