Exxon Mobil : et CHEVRON ont envisagé une fusion

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CHEVRON CORPORATION -4.29% 85.2 0.89% EXXON MOBIL CORPORATION -2.65% 44.84 8.78%

Reuters a révélé une information majeure. Les deux majors américaines ExxonMobil et Chevron Corp ont discuté en début d'année 2020 en vue d'une éventuelle fusion. Exxon et Chevron, qui ont des capitalisations boursières de 190 milliards de dollars et 164 milliards respectivement, n'ont pas souhaité faire de commentaires. Après l'arrêt des discussions, Chevron a racheté le producteur Noble Energy dans le cadre d'une transaction tout en actions de 5 milliards de dollars finalisée en octobre dernier, a rappelé l'agence de presse.