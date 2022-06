"Exxon a gagné plus d'argent que Dieu ce trimestre", selon Biden

LOS ANGELES (awp/afp) - "Exxon a gagné plus d'argent que Dieu ce trimestre", a plaisanté vendredi le président américain Joe Biden, reprochant de nouveau au géant pétrolier américain de ne pas pomper plus de pétrole, ce qui pourrait faire baisser les prix, dans le simple but de faire grimper ses bénéfices.

"Je veux dire une chose au sujet des compagnies pétrolières, (...) nous avons 9.000 permis de forage. Elles ne forent pas", a-t-il souligné, en marge d'un discours sur l'inflation, prononcé depuis le port de Los Angeles (Californie).

"Pourquoi ne forent-elles pas? Parce qu'elles gagnent plus d'argent en ne produisant pas plus", a déploré le président américain, ajoutant que, d'autre part, "elles rachètent leurs propres actions - ce qui, franchement, devrait être imposé - et ne font aucun nouvel investissement".

Joe Biden s'en était déjà pris aux compagnies pétrolières, qu'il accuse de s'enrichir aux dépens des automobilistes, au lieu d'investir dans la production.

"Rien n'a changé et elles ne respectent pas la loi", a encore dénoncé le président.

"J'ai toujours pensé que les républicains étaient pour l'investissement. Exxon, commencez à investir et à payer vos impôts", a-t-il conclu.

ExxonMobil a pompé moins de pétrole et de gaz au premier trimestre 2022, à cause d'intempéries, d'opérations de maintenance et de la cession d'activités, assure le groupe.

Mais l'entreprise a profité de la hausse des prix du brut qui a fait bondir son chiffre d'affaires, pour doubler son bénéfice net, malgré une grosse charge liée à son retrait de Russie.

Le groupe assure que la production dans le bassin permien, à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, progressait et que l'entreprise prévoyait toujours de l'accroître de 25% cette année.

L'inflation s'est de nouveau accélérée en mai, à 8,6% sur un an, contre 8,3% le mois dernier, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié vendredi par le département du Travail.

Les prix du pétrole ont flambé depuis le début de la guerre en Ukraine, et, sur un an, les prix de l'essence ont bondi de 48,7%, ceux du fuel de chauffage ont plus que doublé.

