ExxonMobil : Dina Powell McCormick va rejoindre le conseil

Exxon Mobil Corporation a fait savoir aujourd'hui que Dina Powell McCormick rejoindrait son conseil d'administration à compter du 1er janvier.



Dina Powell McCormick est actuellement vice-présidente et responsable mondiale des services clients chez BDT & MSD Partners, une société d'investissement et de conseil.



Auparavant, elle a passé 16 ans chez The Goldman Sachs Group Inc., plus récemment en tant que membre de son comité de direction.



'Dina est une dirigeante distinguée dotée d'un niveau rare d'expérience en matière de géopolitique, de sécurité nationale et d'économie', a déclaré Darren Woods, président-directeur général d'ExxonMobil. ' Elle a servi deux présidents américains dans des rôles diplomatiques et de sécurité nationale et, plus récemment, a dirigé les efforts de développement durable de Goldman Sachs'.



