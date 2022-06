ExxonMobil : accord avec QatarEnergy autour du GNL au Qatar

ExxonMobil annonce avoir signé un accord avec QatarEnergy afin de développer davantage le projet North Field East du Qatar, qui fera passer la capacité annuelle de GNL du Qatar de 77 à 110 millions de tonnes d'ici 2026.



'Nous collaborons avec QatarEnergy sur North Field East pour accélérer la production d'une énergie sûre, abordable et plus propre dont notre monde a besoin', résume Darren Woods, président-directeur général d'ExxonMobil.



Avec le projet North Field East, la part d'ExxonMobil dans les volumes de GNL produits au Qatar devrait passer de 52 à 60 millions de tonnes par an.



Selon les termes de l'accord, QatarEnergy et ExxonMobil deviendront partenaires dans une nouvelle coentreprise, dans laquelle QatarEnergy détiendra une participation de 75%, ExxonMobil détenant les 25% restants.



La coentreprise détiendra 25 % de l'ensemble du projet North Field East.





