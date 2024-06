ExxonMobil : choisit son futur directeur juridique

ExxonMobil fait part du départ à la retraite de Craig Morford, vice-président, directeur juridique général et secrétaire d'Exxon Mobil Corporation, à compter du 1er juillet 2024.



Le conseil d'administration a nommé Jeff Taylor pour lui succéder. Ce dernier a rejoint ExxonMobil en mai 2024 après avoir quitté Fox Corporation, où il était vice-président exécutif et avocat général.



Taylor apporte une riche expérience en matière de gouvernance d'entreprise et de droit, ayant été conseiller juridique adjoint et directeur de la conformité chez General Motors Co., et conseiller juridique pour Raytheon Integrated Defense Systems.



Darren Woods, PDG et président d'ExxonMobil, a mis en avant ce 'mélange unique d'expertise en gouvernance et en droit' et a manifesté son enthousiasme à l'idée de travailler avec lui pour continuer à avancer sur les priorités stratégiques de l'entreprise.



