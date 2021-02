ExxonMobil crée une unité pour les énergies moins polluantes

Washington (awp/afp) - Plombé par la plus lourde perte de son histoire à cause de l'épidémie de Covid-19, le géant américain du pétrole ExxonMobil va réduire ses dépenses d'investissements et développer la commercialisation d'énergies moins polluantes.

Dans le sillage de la chute de la demande d'or noir et de celle des prix du pétrole, ExxonMobil a accusé une perte de 20,1 milliards de dollars au 4e trimestre et de 22,4 milliards pour l'ensemble de l'année 2020, la plus lourde perte annuelle de son histoire, contre un bénéfice de 14,3 milliards un an plus tôt.

Une fois exclus différents éléments exceptionnels dont des charges de dépréciations d'actifs, ExxonMobil a été rentable au quatrième trimestre: le bénéfice par action ressort à 0,03 dollar pour le trimestre, mieux que prévu, ce qui était bien perçu dans les échanges à terme de pré-séance, l'action grimpant de plus de 2% avant l'ouverture de Wall Street.

Mais le résultat annuel par action est une perte de 0,33 dollar, comme s'y attendaient les analystes.

Sous la pression d'actionnaires inquiets de l'impact du changement climatique sur la rentabilité de l'entreprise, ExxonMobil a en outre fait savoir qu'il créait un pôle d'activités consacré aux énergies moins polluantes, ExxonMobil Low Carbon Solutions. Cette filiale sera dirigée par un directeur indépendamment élu.

Le groupe a aussi annoncé un plan d'ici 2025 de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans son exploitation, "en conformité" avec les préconisations de l'Accord de Paris, précise-t-il.

"L'année qui vient de s'écouler a présenté les conditions de marché les plus difficiles qu'ExxonMobil ait jamais connues", a déclaré le PDG Darren W. Woods.

Mais il assure que grâce aux économies structurelles que l'entreprise entend mener, le groupe "en ressortira plus fort".

Ces économies de coûts d'exploitation, déjà largement entamées depuis l'année dernière, vont être augmentées de 3 milliards de dollars d'ici 2023.

Les dépenses structurelles devraient être diminuées de 6 milliards de dollars entre 2019 et 2023. Le groupe a déjà prévenu que le nombre de ses employés dans le monde allait reculer de 15% d'ici fin 2022 comparé à fin 2019.

Négociant le tournant des impératifs du changement climatique, le groupe veut désormais "commercialiser son vaste portefeuille de technologies à faible émission de carbone" et se positionner en tant que leader dans les techniques de capture et de séquestration de CO2 "afin de permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à grande échelle".

ExxonMobil, qui a racheté en 2020 pour 305 millions de dollars de ses propres actions, a indiqué interrompre ce programme au 1er trimestre en raison de l'incertitude et de la volatilité du marché boursier actuellement.

