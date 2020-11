ExxonMobil inscrit une charge de 17 à 20 milliards USD dans ses comptes

New York (awp/afp) - La major pétrolière ExxonMobil, affectée par la chute des prix de l'énergie depuis le début de la pandémie, a décidé lundi d'abandonner des projets jugés moins stratégiques et a inscrit en conséquence une charge de 17 à 20 milliards de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre en cours.

Parmi les actifs délaissés figurent des programmes d'exploitation de gaz aux Etats-Unis -- dans les chaînes montagneuses des Appalaches et des Rocheuses, en Oklahoma, au Texas, en Louisiane et dans l'Arkansas --, dans l'ouest du Canada et en Argentine, détaille le groupe dans un communiqué, en soulignant vouloir se concentrer sur les projets les plus rentables.

afp/rp