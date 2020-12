ExxonMobil inscrit une lourde charge dans ses comptes

New York (awp/afp) - La major pétrolière ExxonMobil, touchée de plein fouet par la pandémie, a décidé lundi d'abandonner des projets jugés moins stratégiques et prévoit en conséquence d'inscrire une charge de dépréciation d'actifs de 17 à 20 milliards de dollars (15,4 à 18,1 milliards de francs suisses) dans ses comptes du quatrième trimestre.

La société américaine, qui vient de passer son troisième trimestre de suite dans le rouge, souhaite se concentrer sur les projets les plus rentables: ceux en cours de développement au large du Guyana et dans le bassin permien aux Etats-Unis, ainsi que ceux en cours d'exploration au Brésil ou dans sa division dédiée aux produits chimiques de haute performance.

Parmi les actifs délaissés figurent des programmes d'exploitation de gaz aux Etats-Unis -- dans les chaînes montagneuses des Appalaches et des Rocheuses, en Oklahoma, au Texas, en Louisiane et dans l'Arkansas --, dans l'ouest du Canada et en Argentine, détaille le groupe dans un communiqué.

Certains d'entre eux pourraient être vendus.

ExxonMobil est durement frappé par les mesures de restriction imposées pour freiner la propagation du Covid-19, qui font ralentir l'activité économique et diminuer les trajets en avion, et par ricochet baisser les prix de l'énergie.

Pour s'ajuster à la chute de ses revenus et continuer à verser des dividendes à ses actionnaires, la major a déjà bien taillé dans ses effectifs, estimant que le nombre de ses employés dans le monde allait reculer de 15% d'ici fin 2022 comparé à fin 2019.

La société a aussi revu en nette baisse ses dépenses d'investissements: après les avoir réduites en 2020 de 33 à 23 milliards de dollars, elle s'attend maintenant à ne débourser que 16 à 19 milliards en 2021.

Pour la suite, ExxonMobil a précisé lundi s'attendre à dépenser entre 20 et 25 milliards de dollars par an jusqu'en 2025.

"L'attention portée à la mise en valeur de notre base d'actifs - par l'exploration, l'abandon de certains projets et la priorité donnée aux opportunités de développement avantageuses - améliorera notre capacité à dégager des bénéfices et de la trésorerie", a souligné le PDG du groupe, Darren Woods, cité dans le communiqué.

Elle permettra aussi "de renforcer le bilan afin de gérer au mieux les futures fluctuations des prix des matières premières, tout en s'efforçant de maintenir un dividende fiable", a-t-il ajouté.

Malgré la récente résurgence des cas de Covid-19 dans le monde et des restrictions qui l'accompagnent, l'environnement économique montre "des signes d'amélioration", assure la société.

"Les prix et les marges dans nombre de nos activités se sont améliorées par rapport au troisième trimestre", a affirmé M. Woods.

afp/al