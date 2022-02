ExxonMobil : investissement validé en capture de carbone

ExxonMobil annonce avoir pris une décision d'investissement finale pour étendre le captage et le stockage du carbone dans son installation de LaBarge, dans le Wyoming, qui a capté plus de CO2 que toute autre installation dans le monde à ce jour.



Le projet captera jusqu'à 1,2 million de tonnes de CO2 par an, en plus des six à sept millions de tonnes capturées à LaBarge chaque année. L'investissement estimé à 400 millions de dollars réduira ainsi davantage les émissions de gaz à effet de serre du groupe.



ExxonMobil a achevé les travaux d'ingénierie et de conception initiale du projet en décembre 2021 et prévoit d'émettre le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction en mars. En attendant les approbations réglementaires, le démarrage est estimé en 2025.



