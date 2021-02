ExxonMobil : lourde perte trimestrielle sur des dépréciations

ExxonMobil affiche une perte de 20,1 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, grevée par de lourdes dépréciations. Hors exceptionnel, il a engrangé un bénéfice de 110 millions de dollars, soit trois cents par action, un BPA un peu supérieur aux attentes.



Le groupe pétro-gazier souligne avoir dépassé ses objectifs de réduction des coûts en 2020, avec des dépenses en capital de 21 milliards de dollars, inférieures de deux milliards à son objectif, et des charges d'exploitation cash en baisse de plus de 15%.



'D'autres réductions annuelles des charges d'exploitation structurelles de trois milliards de dollars devraient être prévues d'ici 2023, ce qui se traduira par des réductions structurelles annuelles totales de six milliards par rapport à 2019', poursuit-il.



