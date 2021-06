ExxonMobil : cession de l'activité Santoprène

ExxonMobil Chemical Company annonce avoir signé un accord avec Celanese pour la vente de son activité Santoprène pour un montant de 1,15 milliard de dollars, sous réserve d'ajustements de fonds de roulement et autres.



Cette cession comprend deux sites de fabrication mondiaux à Pensacola (Floride) et à Newport (Pays de Galles), ainsi que des produits associés, des équipements de laboratoire, des bâtiments et de la propriété intellectuelle.



La transaction, faisant progresser les objectifs opérationnels stratégiques du groupe, devrait être conclue au quatrième trimestre 2021, sous réserve des processus de réglementation, d'information et de consultation, ainsi que des approbations de tiers.



