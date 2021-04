ExxonMobil : retour aux bénéfices au 1er trimestre

ExxonMobil affiche un bénéfice de 2,7 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2021, contre une perte de 610 millions un an auparavant. Par action, il s'est établi à 64 cents, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



'Ces résultats reflètent la hausse des prix et l'accent mis sur les réductions structurelles des coûts, tout en accordant la priorité aux investissements dans des actifs dont le coût d'approvisionnement est faible', explique son PDG Darren Woods.



Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 9,3 milliards de dollars ont entièrement financé les dividendes et les dépenses en immobilisations, et ont entraîné une réduction de la dette du groupe énergétique de plus de quatre milliards.



