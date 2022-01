ExxonMobil : objectif 'net zéro' à horizon 2050

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé mardi qu'il visait un objectif de zéro émissions nettes de gaz à effet de serre au niveau de ses propres activités d'ici à 2050.



Le groupe texan dit miser en particulier sur les technologies permettant à ses clients de réduire leurs émissions, telles que la capture et le stockage du carbone, l'hydrogène énergie ou les biocarburants.



Dans un communiqué, Exxon indique aussi s'intéresser aux composés d'origine biologique ainsi qu'aux flux de déchets plastiques.



Au total, le groupe dit avoir identifié plus de 150 procédés susceptibles de l'aider à réduire ses émissions que ce soit dans l'amont, l'aval ou la pétrochimie.



Il prévoit notamment de déployer des équipements de production moins gourmands en énergie et de supprimer le recours aux rejets ou au torchage sur ses raffineries.



Pour ce faire, ExxonMobil prévoit plus de 15 milliards de dollars d'investissements dans des initiatives à faibles émissions d'ici à 2027.



