ExxonMobil : prévoit de doubler ses bénéfices d'ici cinq ans

ExxonMobil a annoncé aujourd'hui son plan d'entreprise pour les cinq prochaines années.Ce plan maintient les dépenses d'investissement annuelles entre 20 et 25 milliards de dollars, tout en augmentant les investissements à faible émission à environ 17 milliards de dollars.Cette approche donne la priorité aux actifs à haut rendement et à faible coût d'approvisionnement dans les activités Upstream et Product Solutions et soutient les efforts visant à réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des actifs exploités.La croissance des bénéfices et des flux de trésorerie devrait doubler d'ici 2027, par rapport à 2019 annonce le groupe.Le plan prévoit également un programme de rachat d'actions étendu à 50 milliards de dollars jusqu'en 2024, dont 15 milliards de dollars en 2022.' Notre plan devrait permettre d'obtenir des résultats commerciaux de premier plan et s'inscrit dans la continuité de la voie qui a permis d'obtenir d'excellents résultats dans le secteur en 2022 ', a déclaré Darren Woods, président-directeur général.L'entreprise reste également en bonne voie pour réaliser un total d'environ 9 milliards de dollars de réductions de coûts structurels d'ici la fin de l'année 2023 par rapport à 2019.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.