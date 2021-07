ExxonMobil : signe un contrat avec Avelo Airlines

ExxonMobil et Avelo Airlines ont annoncé aujourd'hui qu'ExxonMobil sera le seul fournisseur d'huiles pour la flotte d'Avelo.



Avelo, la compagnie aérienne américaine, a choisi ExxonMobil en raison de sa confiance dans les produits de la société et de son expérience dans l'industrie aéronautique. ' En tant que marque de confiance, nous sommes persuadés qu'ExxonMobil peut répondre à nos besoins actuels et grandir avec nous dans l'avenir.' a déclaré Greg Baden, directeur des opérations d'Avelo.



' La gamme d'huiles pour l'aviation d'ExxonMobil a une longue histoire de performances solides pour divers avions et moteurs, ce qui a rendu Avelo confiant dans son choix. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.