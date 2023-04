Linde a annoncé la signature d'un accord à long terme avec ExxonMobil pour le prélèvement du dioxyde de carbone associé à la nouvelle production d'hydrogène propre de Linde à Beaumont, au Texas. Selon les termes de l'accord, ExxonMobil transportera et stockera de manière permanente jusqu'à 2,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an provenant de l'installation de production d'hydrogène de Linde, ce qui équivaut aux émissions de près d'un demi-million de voitures par an.