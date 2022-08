La Cour d'appel américaine confirme un jugement de 14 millions de dollars contre Exxon

Le jugement découle d'un procès intenté en vertu de la loi américaine sur la pureté de l'air par deux groupes environnementaux, Environment Texas et le Sierra Club Lone Star Chapter.

Il s'agit du deuxième appel d'Exxon contre la décision d'un tribunal de district américain de Houston, qui a jugé Exxon responsable des rejets répétés de pollution de la raffinerie et des usines chimiques de Baytown.

Exxon a stipulé que le complexe de Baytown a enregistré 16 286 jours de violations entre octobre 2005 et septembre 2013, ce qui inclut de multiples violations simultanées.

"Bien que nous respections l'avis du tribunal, nous ne sommes pas d'accord avec la décision", a déclaré Julie King, porte-parole d'Exxon. "Nous avons agi de manière responsable et conformément aux exigences réglementaires. Nous examinons la décision et envisageons les prochaines étapes."

Luke Metzger, directeur exécutif d'Environment Texas, a appelé Exxon à accepter les décisions répétées dans l'affaire qui l'oppose à la société.

"Après 13 ans de litige - y compris un procès de trois semaines, deux appels, deux renvois de l'affaire au tribunal de première instance pour des conclusions supplémentaires, et trois décisions d'appel contre eux - il est grand temps qu'Exxon accepte sa responsabilité et paie enfin ce qu'elle doit au public pour des années de pollution illégale et toxique", a déclaré M. Metzger.

L'affaire a été introduite par les deux groupes en vertu d'une disposition du Clean Air Act qui permet aux citoyens d'intenter un procès lorsque les agences gouvernementales n'ont pas réussi à prévenir la pollution.