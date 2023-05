La plateforme environnementale exhorte plus de 1 600 entreprises fortement émettrices à divulguer leurs données

Le CDP, qui a normalisé les données pour permettre aux investisseurs et à d'autres parties prenantes de comparer les performances des entreprises dans des domaines tels que le changement climatique, l'eau et la déforestation, a déclaré que 288 institutions financières représentant environ 29 000 milliards de dollars d'actifs écriront aux entreprises pour les exhorter à divulguer ces données.

Parmi les entreprises ciblées par la campagne 2023 figurent des entreprises qui n'ont jamais divulgué de données, telles qu'Exxon Mobil, Glencore et Caterpillar, a indiqué le CDP dans un communiqué.

Exxon a déclaré qu'elle avait un plan "pour réduire les émissions afin de soutenir un avenir net-zéro tout en augmentant la valeur pour nos actionnaires et nos parties prenantes".

Dans une déclaration envoyée par courriel, le géant pétrolier a déclaré qu'entre 2016 et fin 2021, il avait réduit les émissions de ses propres opérations et l'intensité des émissions de méthane des actifs exploités, et qu'il avait augmenté le montant qu'il prévoyait d'investir dans des initiatives de réduction des émissions.

Glencore a refusé de commenter.

Caterpillar n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Collectivement, les entreprises qui ne divulguent pas leurs émissions émettent environ 4 200 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an, ce qui, selon le CDP, équivaut presque aux émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du Canada réunis.

Le CDP s'efforce d'aider les petits groupes d'actionnaires principaux à cibler les entreprises et à faire pression sur les conseils d'administration pour qu'ils les écoutent, a déclaré Claire Elsdon, directrice mondiale conjointe du CDP pour les marchés de capitaux.

Les institutions financières ont besoin de ces données "pour soutenir les pratiques de gestion des risques, suivre l'alignement des portefeuilles sur les objectifs de zéro net et débloquer les opportunités liées au développement durable", a-t-elle déclaré. "Ces utilisations peuvent servir non seulement à sauvegarder mais aussi à stimuler la rentabilité à long terme", a déclaré Mme Elsdon.

Depuis son lancement en 2017, le CDP a élargi l'univers des entreprises qu'il cible pour la divulgation des données. Cela signifie que le nombre d'entreprises non divulgatrices ciblées cette année est plus élevé que lors de la campagne 2022.

Malgré ces progrès, la divulgation reste un problème dans les secteurs à fortes émissions et il sera difficile d'amener les retardataires à soumettre des données, a-t-elle reconnu.

Dans l'ensemble, environ 50 % des entreprises de tous les secteurs divulguent des données environnementales, a déclaré Mme Elsdon à Reuters.

La campagne 2022 a permis d'obtenir des réponses de 388 entreprises à fort impact sur près de 1 500 ciblées, et le CDP a déclaré que les entreprises étaient 2,3 fois plus susceptibles de divulguer leurs données si elles étaient directement engagées par des institutions financières.

Les investisseurs qui ciblent les entreprises qui ne divulguent pas leurs informations cette année comprennent Sumitomo Life Insurance, AQR et Legal & General Investment Management.