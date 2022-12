Le Guyana lance un appel d'offres pour des blocs pétroliers offshore

GEORGETOWN (awp/afp) - Le Guyana, petit pays sud-américain de 800.000 habitants qui dispose des plus grandes réserves mondiales de pétrole brut par habitant, a lancé vendredi son tout premier appel d'offres pour des blocs pétroliers offshore, a annoncé son président, Irfaan Ali.

Le pays espère attribuer les 11 blocs en eaux peu profondes et trois blocs en eaux profondes et ultra profondes d'ici au 31 mai 2023.

Les "primes à la signature" ont été fixées à un minimum de 20 millions de dollars pour les blocs en eaux profondes et à 10 millions de dollars pour les blocs en eaux peu profondes, a-t-il précisé.

"Ce que nous cherchons à faire, c'est d'avoir le meilleur résultat possible pour le Guyana, compte tenu des leçons que nous avons apprises", a affirmé le président.

En septembre, lors d'une interview accordée à l'AFP, l'activiste et avocat Christopher Ram avait reproché aux différents gouvernements du pays d'avoir bradé la "souveraineté" du Guyana en signant des contrats "mauvais et déséquilibrés" en faveur de compagnies pétrolières. "La malédiction du pétrole semble inévitable (...) Nous n'avons pas de politique économique et on a besoin de bonne gouvernance", avait-il dit.

Le président a rappelé que ExxonMobil, l'opérateur du bloc "Stabroek", déjà exploité, avait signé une prime à la signature de 18 millions de dollars lorsqu'une seule découverte avait été faite.

Depuis lors, il y a eu un total de 30 découvertes avec une estimation de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole, a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat a précisé que les compagnies allaient devoir payer 20.000 dollars de frais d'entrée et soumettre des propositions avant le 14 avril 2023.

M. Ali a indiqué que les entreprises ne seraient pas autorisées à conserver les blocs pétroliers offshore pendant une longue période sans effectuer de travaux sismiques et de forage, conformément aux plans établis.

"En fait, dès que les soumissionnaires ne remplissent pas leurs obligations, le processus de renonciation --c'est-à-dire le moment où ils doivent rendre le bloc au gouvernement-- est renforcé et plus rapide", a-t-il dit.

Le Guyana, qui produit actuellement 360.000 barils de brut par jour, a des réserves de plus de 10 milliards de barils avec de nouvelles découvertes possibles. Il est déjà le pays disposant des plus grandes réserves par habitant du monde, même devant Brunei, le Koweït ou les Emirats.

