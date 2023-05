Le groupe dirigé par Exxon a gagné près de 6 milliards de dollars en Guyane l'année dernière

Exxon Mobil Corp et deux partenaires ont gagné 5,8 milliards de dollars l'année dernière grâce à la production pétrolière offshore en Guyane, selon les résultats audités déposés dans le cadre d'un appel d'une décision de justice qui les a déclarés en infraction avec leurs obligations d'assurance.

Il s'agit de la première divulgation des bénéfices réalisés en 2022 par Exxon, Hess Corp et CNOOC Ltd grâce au pétrole produit au large de la Guyane. Le groupe a commencé à produire en Guyane en 2019 et représente la totalité de la production pétrolière du pays.

Les résultats financiers ont été présentés le 17 mai dans le cadre d'un appel d'une décision rendue début mai, selon laquelle le groupe avait manqué à ses obligations en matière d'assurance contre les déversements de pétrole pour la plateforme offshore Liza One.

Exxon et ses partenaires "ont les capacités techniques et financières pour répondre positivement à tout événement indésirable", a déclaré Alistair Routledge, directeur national d'Exxon, dans l'appel.

Le groupe dispose d'une technologie d'atténuation des déversements qui lui permet d'arrêter tout déversement majeur de pétrole, et une éruption sous-marine pourrait être colmatée en 5 jours et demi, a déclaré M. Routledge.

Le consortium pétrolier dispose également d'une assurance responsabilité civile de 600 millions de dollars pour la plate-forme Liza 1, selon Exxon.

L'année dernière, Exxon a tiré 2,74 milliards de dollars de sa part de la production pétrolière offshore du groupe, Hess a gagné 1,53 milliard de dollars et CNOOC a empoché 1,55 milliard de dollars, selon les états financiers. Le trio produisait environ 375 000 barils de pétrole par jour (bpj) à partir de deux navires offshore à la fin de 2022 et prévoit de pomper 1,2 million de bpj en 2027.

Exxon a encouru environ 281 millions de dollars de dépenses fiscales dans le pays l'année dernière, alors qu'il n'y en aura aucune en 2020, selon les états financiers du groupe d'audit guyanais TSD Lal & Co.

Au total, les actifs du groupe en Guyane s'élèvent à environ 19 milliards de dollars. Les actifs d'Exxon dans le pays à la fin de l'année étaient évalués à 10,76 milliards de dollars, ceux de Hess à 4,28 milliards de dollars et ceux de CNOOC à 3,9 milliards de dollars, selon la déclaration. (Reportage de Kiana Wilburg à Georgetown ; Rédaction de Sabrina Valle ; Montage de Tom Hogue)