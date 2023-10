La Maison Blanche a peut-être blâmé Exxon Mobil pour les prix élevés de l'énergie qui pèsent sur les consommateurs, mais elle aurait du mal à contrecarrer le projet d'acquisition de Pioneer Natural Resources par le premier producteur de pétrole américain pour un montant de 60 milliards de dollars, ont déclaré vendredi cinq juristes et experts en matière d'antitrust.

Les négociations entre Exxon et Pioneer sont avancées mais n'ont pas encore abouti à un accord, a rapporté Reuters jeudi. L'acquisition donnerait à Exxon la propriété du plus grand producteur dans le plus grand champ pétrolifère des États-Unis.

Le président américain Joe Biden a critiqué les entreprises du secteur de l'énergie pour la hausse de leurs bénéfices alors que les prix de l'essence montaient en flèche à la pompe, et son administration a particulièrement critiqué Exxon pour ne pas avoir augmenté sa production en dépit de ses bénéfices records.

En 2021, la Maison-Blanche a écrit à Lina Khan, présidente de la Commission fédérale du commerce (FTC), pour lui demander d'examiner minutieusement les accords conclus dans le secteur afin d'y déceler un "comportement anti-consommateur".

Ces transactions ont finalement pu être menées à bien, et l'autorité de régulation n'a pas intenté de procès pour contrecarrer un accord de production de pétrole et de gaz depuis 2000.

Les avocats et les experts interrogés ont déclaré que la FTC aurait fort à faire pour contester la tentative d'acquisition de Pioneer par Exxon.

En effet, les compagnies pétrolières et gazières ont efficacement fait valoir que les fusions américaines ne peuvent à elles seules étouffer la concurrence, car les prix des produits de base sont dictés par les forces de l'offre et de la demande sur un vaste marché mondial.

Andre Barlow, avocat spécialisé dans les affaires antitrust chez Doyle, Barlow and Mazard PLLC, a déclaré que les transactions pétrolières et gazières telles que celle de Pioneer, qui impliquent la production et l'exploration, sont plus faciles à défendre dans le cadre de la législation antitrust.

"Il ne s'agit pas d'un accord de raffinage ou de vente au détail, qui sont généralement les principaux facteurs de risque antitrust. Ce sont ces opérations qui posent problème", a déclaré M. Barlow.

La Maison-Blanche et la FTC se sont refusées à tout commentaire. Exxon et Pioneer n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Vendredi, des pressions politiques se sont exercées sur la FTC pour qu'elle enquête sur tout accord conclu entre Exxon et Pioneer.

Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a critiqué Exxon pour avoir utilisé l'argent qu'elle a gagné grâce à "l'escroquerie à l'aide d'un cartel interne corrompu [...] pour continuer à polluer la planète, en faisant peser encore plus de coûts et de dangers sur les consommateurs".

Les experts antitrust ont convenu que, même si Exxon et Pioneer avaient de bonnes chances de conclure leur accord, ils devraient faire face à un long examen antitrust en raison de la controverse qu'il suscitera.

"L'expérience moderne des États-Unis montre que les transactions pétrolières et gazières, quelle que soit leur taille, font l'objet d'un examen approfondi. Les prix de l'essence augmentent progressivement et cela fera la différence", a déclaré William Kovacic, ancien président de la FTC qui enseigne à la faculté de droit de l'université George Washington.

Des entreprises comme Exxon se sont senties encouragées à réaliser de grandes fusions après que les régulateurs américains ont perdu quelques tentatives très médiatisées devant les tribunaux pour bloquer des méga-acquisitions au cours des derniers mois, notamment l'achat par Microsoft d'Activision Blizzard, fabricant de "Call of Duty", pour un montant de 69 milliards de dollars.

CONCENTRATION DU BASSIN

La FTC n'a pas contesté une grande fusion de producteurs de pétrole et de gaz depuis l'acquisition d'Atlantic Richfield par BP en 2000, pour un montant de 27 milliards de dollars. Elle a intenté une action en justice pour bloquer la fusion et n'a renoncé à ses objections qu'après que BP a proposé de céder des zones de production pétrolière en Alaska.

L'acquisition de Pioneer par Exxon en ferait le plus grand producteur du bassin permien, qui s'étend de l'ouest du Texas à l'est du Nouveau-Mexique, selon les sociétés de conseil Wood MacKenzie et Rystad.

Pioneer est le plus grand exploitant du bassin Permien, avec 9 % de la production brute, tandis qu'Exxon occupe la cinquième place avec 6 %, selon les analystes de RBC Capital Markets.

Au début de l'année, la FTC a fait preuve de tolérance à l'égard de la consolidation dans un autre champ pétrolifère américain. Elle a permis à Chevron, deuxième producteur de pétrole américain, de conclure en août l'acquisition de PDC Energy pour 7,6 milliards de dollars, moins de trois mois après l'annonce de l'opération, alors même qu'elle concentrait 40 % de la production dans le bassin de Denver-Julesburg.

C'est plus de consolidation que l'accord Exxon-Pioneer n'en apporterait au bassin permien.

Il n'a pas été possible de savoir combien de temps Exxon et Pioneer prévoient de se donner pour conclure leur accord, ni si ces derniers négocieront une forte indemnité de rupture pour parer à l'éventualité que les autorités de régulation contrecarrent leur rapprochement.

David Kass, professeur de finance à l'université du Maryland et ancien économiste antitrust de la FTC, a déclaré que les autorités de régulation devraient démontrer qu'elles ont procédé à une analyse approfondie de l'opération d'Exxon sur Pioneer, compte tenu du rôle clé que joue le bassin permien dans la production d'énergie.

"Le bassin est un facteur très important dans cette affaire", a-t-il déclaré.