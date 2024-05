Des représentants de 19 États américains républicains ont exhorté jeudi les grands gestionnaires de fonds à ne pas voter contre les administrateurs d'ExxonMobil lors d'une réunion qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle certains actionnaires prévoient d'exprimer leur opposition à une action en justice intentée par la compagnie pétrolière contre des activistes du climat.

Dans une lettre adressée à des sociétés telles que BlackRock, Goldman Sachs et JPMorgan, le groupe, dont le directeur financier de Floride Jimmy Patronis et le trésorier de l'État de Louisiane John Fleming, a déclaré que le conseil d'administration d'Exxon "mérite nos remerciements et notre soutien [...] pour avoir cherché à freiner les actionnaires activistes".

La poursuite par Exxon du procès contre Arjuna Capital et Follow This au sujet d'une proposition de l'entreprise en faveur d'objectifs climatiques plus stricts, même après que les groupes d'investisseurs l'ont retirée, a divisé l'opinion parmi les actionnaires et les fonctionnaires de l'État.

Un groupe de fonctionnaires démocrates a demandé à certains de ces mêmes gestionnaires d'actifs de voter contre le conseil d'administration en début de semaine, estimant que le procès porterait atteinte aux droits des actionnaires. Le fonds souverain norvégien, d'une valeur de 1 600 milliards de dollars, a déclaré vendredi qu'il voterait contre le renouvellement du mandat du directeur d'Exxon, Joseph Hooley.

Les signataires de la lettre de jeudi n'ont pas tous un contrôle direct sur le vote dans les entreprises où les fonds de pension publics sont investis, mais leur prise de position marque un changement par rapport à la précédente bataille d'actionnaires chez Exxon, dans laquelle les fonds de pension publics démocrates s'étaient rangés du côté d'un fonds spéculatif axé sur le climat.

Ils n'ont pas explicitement appelé à un vote en faveur du conseil d'administration lors de la réunion du 29 mai.

"Ces activistes ont inondé les circulaires de sollicitation de procurations des entreprises de propositions à motivation politique à peine voilées comme des mesures d'atténuation des risques commerciaux", indique la lettre.

BlackRock n'a pas répondu à une demande de commentaire. Goldman Sachs et JPMorgan ont refusé de commenter. Exxon, Arjuna Capital et Follow This n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les représentants républicains se sont particulièrement opposés à ce qu'Arjuna et Follow This demandent à Exxon de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses fournisseurs et de ses utilisateurs finaux, ce que l'on appelle le champ d'application 3.

"La seule façon pour Exxon d'éliminer les émissions de Scope 3 est d'arrêter ses opérations, de boucher ses puits, de fermer ses fenêtres et de licencier ses employés", peut-on lire dans la lettre. (Reportage d'Isla Binnie, édition d'Alistair Bell)