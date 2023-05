Les actionnaires d'Exxon et de Chevron rejettent massivement les pétitions relatives au climat

Les résultats ont conforté les deux plus grands producteurs de pétrole américains dans leur résistance aux pressions exercées par les groupes d'investisseurs qui les invitent à suivre leurs rivaux européens en acceptant des objectifs plus stricts en matière de réduction des émissions.

Malgré les efforts déployés par Shell PLC, BP PLC et TotalEnergies, des manifestants ont pris d'assaut leurs assemblées d'actionnaires cette année, cherchant à accélérer l'abandon des combustibles fossiles. Leurs demandes ont également échoué.

Les réunions d'Exxon et de Chevron se sont déroulées en ligne, ce qui a permis d'éviter des protestations similaires.

"Il n'y a pas une seule grande compagnie pétrolière qui souhaite réellement opérer une transition", a déclaré Mark van Baal, fondateur du groupe militant Follow This, qui a subi des pertes retentissantes lors de plusieurs assemblées. "Ils veulent tous s'accrocher aux combustibles fossiles aussi longtemps que possible.

Son groupe, qui représente quelque 9 500 actionnaires de sociétés pétrolières et gazières, avait demandé à Exxon de fixer des objectifs à moyen terme pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de ses clients, afin de maintenir l'augmentation de la température mondiale en deçà de 1,5° Celsius.

Cette résolution a reçu moins de la moitié des 11 % de votes exprimés, contre 27 % pour la proposition de réduction des émissions du groupe l'année dernière.

Le PDG Darren Woods a qualifié Follow This de groupe "anti-pétrole et gaz" utilisant des objectifs environnementaux et sociaux "pour diminuer le rôle important qu'Exxon joue" dans l'industrie.

Il a déclaré que la proposition réduirait l'offre de pétrole et qu'elle s'appliquait de manière erronée aux paramètres de l'entreprise.

"Nous pouvons être et sommes en fait en train de travailler pour être un leader dans la transition énergétique", a déclaré M. Woods.

Exxon est la seule des cinq grandes compagnies pétrolières occidentales à ne pas s'être fixé d'objectif pour 2030 en matière de réduction des émissions de carbone (GES) de ses produits.

Les actionnaires d'Exxon ont rejeté les 12 propositions des actionnaires, dont la majorité portait sur des questions liées au climat. Selon les premiers résultats, aucune n'a recueilli la majorité des suffrages exprimés qui aurait permis une victoire.

Les investisseurs de Chevron ont également rejeté les propositions relatives à l'objectif de réduction des émissions des clients, à la création d'un comité du conseil d'administration sur le risque de décarbonisation et à un rapport sur l'impact des fermetures d'installations et des transitions énergétiques sur les travailleurs et les communautés.

FAIBLE SOUTIEN

Dans l'ensemble, les résultats montrent que les propositions visant à renforcer la contribution des entreprises pétrolières et gazières à la lutte contre le changement climatique sont de moins en moins soutenues. Après avoir gagné du terrain au début de la décennie, les initiatives ont perdu du terrain après la montée des inquiétudes concernant l'approvisionnement et les prix à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une proposition visant à accroître les rapports d'Exxon sur la mesure du méthane a remporté 36 % des suffrages exprimés, soit le plus grand nombre de voix pour une initiative sur le climat. L'année dernière, une demande de déclaration des émissions de méthane avait recueilli 51 % des voix.

Les actionnaires ont également rejeté la création d'un plan d'intervention en cas de déversement de pétrole dans le pire des cas pour ses activités en Guyane. Ce plan n'a recueilli que 13 % des suffrages exprimés.