Exxon Mobil et Chevron, riches en liquidités, renforcent leurs stocks de pétrole et de gaz par des rachats de plusieurs milliards de dollars et misent sur une demande stable pour les années à venir.

La vague de consolidation qui balaie le secteur américain de l'énergie et qui a donné lieu à des transactions d'une valeur de 250 milliards de dollars en 2023 ne montre aucun signe de ralentissement, les entreprises s'empressant de déployer leurs liquidités accumulées grâce à la hausse des prix du pétrole pour constituer des réserves encore plus importantes par le biais d'acquisitions.

Au début du mois, Exxon a conclu l'achat de Pioneer Natural pour un montant de 60 milliards de dollars, après avoir reçu le feu vert des autorités de régulation américaines.

L'opération porterait la production totale d'Exxon à plus de 5 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepd) d'ici à 2027, ce qui en ferait le plus grand producteur du Permien, le gisement pétrolier américain le plus important et le plus valorisé.

Parallèlement, les actionnaires de Hess ont approuvé la semaine dernière le projet de rachat de la société par Chevron, pour un montant de 53 milliards de dollars, ce qui lui permettra de prendre pied dans les vastes découvertes d'Exxon en Guyane et de porter sa production à plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici à 2027.

Les champs offshore lucratifs de la Guyane, riche en pétrole, devraient contenir plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz.

Exxon détient actuellement une participation de 45 % dans le bloc Stabroek en Guyane, avec Hess et la société chinoise CNOOC Ltd comme partenaires minoritaires.

L'approbation des actionnaires de Hess lève un obstacle, mais la fusion doit encore être approuvée par les autorités réglementaires et faire l'objet d'une longue procédure d'arbitrage contre Exxon.

Chevron, Exxon et d'autres compagnies pétrolières américaines ont enregistré des bénéfices considérables grâce à la hausse des prix de l'énergie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Bien que leurs bénéfices soient en baisse par rapport à l'année record de 2022, ils se situent toujours à des niveaux élevés.

Fin 2023, Exxon disposait de 31,54 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités, tandis que Chevron détenait 8,18 milliards de dollars.

Les actions d'Exxon et de Chevron ont augmenté respectivement de 14 % et de 6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 8 % pour le secteur de l'énergie du S&P 500.