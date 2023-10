La major pétrolière américaine Exxon Mobil est en pourparlers avancés pour racheter le producteur de schiste Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars, selon des sources familières avec le dossier.

Voici comment cette opération pourrait influencer le secteur de l'énergie :

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIERAIT POUR EXXON ET LE SCHISTE ?

L'accord porte sur des champs de production de pétrole et de gaz qui feraient plus que doubler la production de pétrole et de gaz d'Exxon dans le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, le bassin permien. Ce bassin est également le champ de schiste le plus lucratif et le plus prolifique, au cœur de l'industrie américaine du schiste.

Exxon a produit environ 620 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) dans le bassin permien au deuxième trimestre, tandis que la production de Pioneer dans le bassin s'est élevée en moyenne à 711 000 boepd au cours de la même période.

Exxon acquerrait également les baux fonciers de Pioneer dans le bassin Permien, ce qui lui donnerait la possibilité d'accroître sa production.

CELA AFFECTERA-T-IL LES CONSOMMATEURS ET, SI OUI, COMMENT ?

L'opération porterait sur les gisements de pétrole et de gaz et sur les infrastructures de transport de la production vers les installations de traitement et de stockage. Elle ne concerne pas les raffineries de pétrole qui approvisionnent les stations-service en carburant.

En d'autres termes, si l'accord consolide la production de pétrole entre les mains d'Exxon, il ne modifie en rien le contrôle de la production de carburant dans les raffineries ou sa distribution aux consommateurs.

Elle n'aurait donc un impact sur les prix qu'indirectement, si Exxon augmentait ou réduisait la production de pétrole et de gaz des champs dans un volume suffisamment important pour avoir un impact sur les prix mondiaux du pétrole et du gaz. Le marché mondial du pétrole représente plus de 100 millions de barils de pétrole par jour, de sorte que la production combinée des deux sociétés dans le Permien représenterait environ 1 % de l'offre mondiale.

Exxon produit bien plus que cela à partir de gisements de pétrole et de gaz situés ailleurs.

Les synergies pourraient réduire le coût de production des actifs, mais les économies réalisées profiteraient à Exxon et ne seraient probablement pas suffisantes pour influer sur les prix de détail du pétrole et du gaz au niveau mondial si elles étaient répercutées sur les acheteurs en gros.

PEUT-ON S'ATTENDRE À D'AUTRES OPÉRATIONS DE CE TYPE ?

Les analystes de Wall Street ont déclaré que le rachat potentiel de Pioneer par Exxon pourrait être suivi d'autres consolidations dans le secteur. Les transactions pétrolières et gazières aux États-Unis ont déjà augmenté au cours du deuxième trimestre pour atteindre environ 24 milliards de dollars, soit trois fois plus qu'au cours du premier trimestre. La transaction la plus importante a été l'offre d'achat de Chevron sur PDC Energy, pour un montant de 7,6 milliards de dollars.

"Cela pourrait déclencher une course aux armements pour les autres grandes entreprises qui produisent dans le Permien", a déclaré Stewart Glickman, analyste chez CFRA Research.

"Cela pourrait créer un peu plus d'urgence... bien sûr, chaque entreprise sera différente, qu'elle veuille faire des acquisitions ou se développer organiquement. Mais je pense que cela pourrait avoir cet effet". (Reportage de Seher Dareen et Tanay Dhumal à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel)