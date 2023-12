Le géant pétrolier américain ExxonMobil est parvenu à réduire sont taux d'imposition à un maigre 3% au cours des cinq dernières années, grâce à une série de déductions généreuses mises en place sous l'administration Trump. C'est bien en dessous de la moyenne de 20 ans de l'entreprise, et cela pourrait continuer pendant un certain temps encore, selon les experts en fiscalité. Une réalité qui fait tache au moment où la Maison Blanche cherche à déployer ses ambitions climatiques.

Le président Joe Biden a introduit un impôt minimum sur les sociétés, mais son démarrage est poussif, si l'on dresse le bilan fiscal d'Exxon. En théorie, le taux minimum est fixé à 15%, mais le pétrolier bénéficie des déductions d'amortissement accéléré de l'ère Trump, ce qui lui a permis de réduire son taux d'imposition à 2,5% sur un bénéfice national de 28,3 milliards de dollars.

"Si vous considérez l'utilisation de ces avantages fiscaux comme un problème, il est peu probable que le nouvel impôt minimum de M. Biden y mette fin", a expliqué Matt Gardner, chercheur principal à l'Institut non partisan sur la fiscalité de la politique économique (ITEP) à Washington.

En comparaison, les entreprises les plus rentables de l'économie américaine ont payé un taux d'imposition moyen sur les bénéfices nationaux au moins sept fois supérieur à celui d'Exxon, selon une analyse Reuters. Parmi ces entreprises figurent Apple, Meta Platforms, JPMorgan Chase, The Sherwin-Williams et Union Pacific.

Un impôt minimum bien bancal

La situation d'Exxon illustre la façon dont le code des impôts américain risque de contrarier les ambitions climatiques de l'administration Biden. L'impôt minimum sur les sociétés est censé être la principale source de revenus pour le programme d'énergie verte du président dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation de 2022. Cependant, l'Internal Revenue Service (IRS) a retardé la mise en œuvre de cet impôt, qui s'est avéré complexe et confus, selon Will McBride, vice-président de la politique fiscale à la Tax Foundation, un groupe de réflexion pro-entreprises. "Il n'y a rien dans l'impôt minimum sur les sociétés qui garantisse un taux minimum de 15%", a déclaré M. McBride.

La Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter, mais a rappelé l'engagement public de M. Biden de mettre fin aux "dizaines de milliards de dollars de subventions fiscales fédérales accordées aux compagnies pétrolières et gazières".

Une moyenne d'imposition de 17% avant l'entrée en vigueur des ristournes

Depuis 2003, les charges fiscales fédérales courantes d'Exxon - une approximation que les experts utilisent pour déterminer ce que les entreprises paient sur les déclarations fiscales américaines - se sont élevées en moyenne à 17% pour les 16 années au cours desquelles l'entreprise a généré un bénéfice avant impôt à partir de ses activités nationales, selon les informations financières d'Exxon. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi Trump sur les réductions d'impôts et les emplois en 2017, le taux d'Exxon a chuté à moins de 3% au cours des trois années où les activités nationales de l'entreprise ont dégagé un bénéfice.

L'année dernière, par exemple, le taux d'imposition d'Exxon était de 2,5%, soit 696 millions de dollars, sur un bénéfice américain avant impôt record de 28,3 milliards de dollars. Si Exxon avait payé au taux d'imposition statutaire fédéral de 21%, cela aurait représenté près de 6 milliards de dollars.

Exxon a cependant indiqué que son impôt sur le revenu aux Etats-Unis pour 2022 s'élevait à "plusieurs milliards de dollars" et qu'il s'agissait du montant le plus élevé payé depuis plus de 10 ans. L'entreprise n'a pas précisé pourquoi ce montant était tellement plus élevé que le chiffre de la charge fiscale fédérale actuelle qu'elle a communiqué aux investisseurs.

Un avantage fiscal très favorable aux secteurs capitalistiques

Avant cette année, l'amortissement accéléré mis en place par Trump permettait aux entreprises de déduire immédiatement 100% des milliards de dollars qu'elles dépensent chaque année en biens immobiliers et en équipements, contre 50% auparavant. Ces incitations, ramenées progressivement à 80% cette année, s'étendent à tous les secteurs de l'économie, mais elles sont particulièrement avantageuses pour le secteur des combustibles fossiles en raison de l'intensité capitalistique de l'extraction du pétrole et du gaz.

Exxon a profité de ces déductions en 2022, après avoir dépensé 9,5 milliards de dollars dans des projets d'investissement et d'exploration aux États-Unis, notamment dans le champ pétrolier et gazier du bassin Permien et dans l'agrandissement de la raffinerie de Beaumont, au Texas.

Le sénateur américain Sheldon Whitehouse, un démocrate du Rhode Island, a déclaré à Reuters que les lobbyistes de l'industrie étaient de retour pour tenter d'obtenir du Congrès qu'il prolonge l'allègement fiscal. Russ Hamilton, professeur de comptabilité à la Cox School of Business de la Southern Methodist University, a déclaré que, dans des circonstances normales, l'avantage fiscal cumulé de l'amortissement accéléré est censé s'annuler au fil du temps, à mesure que les investissements annuels en capital ralentissent.

Cependant, si les entreprises continuent à dépenser de l'argent dans de grands projets d'investissement, comme la découverte et le développement de nouveaux gisements de pétrole, le paiement des impôts différés sur le revenu peut être reporté pendant des années. "Ces passifs d'impôts différés peuvent durer éternellement", a déclaré Donald Williamson, professeur de comptabilité à la Kogod School of Business de l'American University.