Les propriétaires d'un projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de 10 milliards de dollars qui est dans l'impasse depuis la faillite de son principal entrepreneur demandent à un tribunal d'évincer immédiatement Zachry Industrial du projet, comme le montre un document déposé au tribunal.

Zachry, qui détenait la plus grande partie du contrat de construction de Golden Pass LNG, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le mois dernier, après avoir subi d'énormes dépassements de coûts, et a déclaré qu'elle cherchait à obtenir une "sortie structurée".

Golden Pass LNG, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil, a demandé mardi en fin de journée à un tribunal des faillites américain de rompre le contrat de 5,8 milliards de dollars de Zachry dans un délai de cinq jours, ou de l'autoriser à prendre possession et contrôle de l'installation, qui est achevée à environ 75 %.

"Zachry a cessé de remplir ses obligations dans le cadre du contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), licencié des milliers de travailleurs, cessé de payer ses sous-traitants et abandonné le projet Golden Pass qu'il s'était engagé à construire à un prix forfaitaire fixe", indique la demande.

Zachry, dont le siège se trouve à San Antonio, au Texas, a déclaré qu'elle s'attendait à "recevoir une compensation juste et appropriée" pour son rôle dans la coentreprise de construction.

"Nous sommes conscients qu'il est peu probable que nous parvenions à un accord sur un contrat EPC modifié et nous considérons qu'une sortie structurée est l'issue la plus probable au moment où Zachry sortira de la faillite", a déclaré un porte-parole de l'entrepreneur dans un communiqué.

Zachry a précédemment déclaré que le coût du projet avait augmenté de 2,4 milliards de dollars en raison de problèmes liés à la pandémie, d'ordres de modification et de calendriers de facturation, et qu'il n'avait pas été en mesure de résoudre la différence avec les propriétaires.

"Golden Pass et ses actionnaires ont laissé dans leur sillage des milliers d'employés qui ont perdu leur emploi et des vendeurs et fournisseurs locaux qui n'ont pas été payés pour leur travail. Alors que nous cherchons à résoudre cette affaire par le biais de la procédure juridique, notre travail se poursuit, avec un financement et un personnel complets, dans le cadre de nos autres projets à l'échelle nationale", indique le communiqué de Zachry.

Golden Pass LNG a déclaré au tribunal qu'il devait immédiatement reprendre le contrat et la construction "pour éviter une nouvelle détérioration à long terme" du projet partiellement construit. "L'ampleur et la complexité des composants de l'installation de GNL laissés partiellement achevés et exposés aux éléments ne peuvent être sous-estimées", a déclaré Golden Pass.

Le projet, qui devait commencer à traiter le gaz naturel cette année, n'a pas mis à jour son calendrier d'achèvement.

"Le temps est un facteur essentiel : chaque jour qui passe, les dommages causés par Zachry - à lui-même et à tous les autres - ne font que s'aggraver et deviennent plus difficiles à réparer", a déclaré Golden Pass LNG.