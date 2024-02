Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd est une société basée en Chine, principalement impliquée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de dispositifs médicaux ophtalmiques. Ses principaux produits comprennent la chirurgie ophtalmique et l'optométrie. Les produits chirurgicaux comprennent principalement des lentilles intraoculaires, des anneaux de tension capsulaires, des systèmes d'implantation de lentilles intraoculaires, des agents viscoélastiques ophtalmiques, divers types d'instruments de microchirurgie ophtalmique et des scalpels ophtalmiques. Les produits d'optométrie comprennent notamment des produits orthopédiques pour la cornée (type de port nocturne), des lentilles de contact dures (type de port quotidien) et du papier lacrymal. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.