Eyenovia, Inc. est une société de technologie ophtalmique pré-commerciale. La société développe le système d'administration Optejet à la fois pour une utilisation en combinaison avec ses propres médicaments-dispositifs thérapeutiques et pour l'octroi de licences en vue d'une utilisation en combinaison avec des produits thérapeutiques pour des indications supplémentaires. Ses produits candidats comprennent MicroLine (pour la presbytie), MicroPine (pour la myopie progressive) et Mydcombi (pour la mydriase). MicroLine est sa version microdosée de la pilocarpine, un médicament ophtalmique bien connu qui peut induire un myosis, ou une contraction de la pupille, en fonction de la dose. MicroPine est un traitement topique de la myopie progressive, une maladie du fond de l'œil. Le programme MicroPine comprend le développement d'une micro-formulation de solution ophtalmique d'atropine pour réduire la progression de la myopie chez les enfants. Mydcombi est un produit candidat de micro-formulation en combinaison fixe pour la mydriase (dilatation de l'œil). Son produit candidat en combinaison fixe a été développé pour faciliter une dilatation efficace des pupilles.

Secteur Produits pharmaceutiques