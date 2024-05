EyePoint Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits ophtalmiques pour le traitement des maladies oculaires. Le pipeline de la société s'appuie sur sa technologie Durasert (Durasert) pour l'administration soutenue de médicaments par voie intraoculaire, y compris l'administration d'EYP-1901, un traitement expérimental à administration soutenue pour les maladies rétiniennes médiées par le facteur de croissance endothélial vasculaire (anti-VEGF). Ses autres programmes en cours de développement comprennent EYP-2301, un agoniste TIE-2 prometteur, le razuprotafib, formulé dans Durasert E pour améliorer potentiellement les résultats dans les maladies rétiniennes graves. EYP-1901 fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 2 en tant que traitement à libération prolongée de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la rétinopathie diabétique non proliférante (NPDR) et de l'œdème maculaire diabétique (OMD). Les autres produits de la société comprennent YUTIQ et DEXYCU.

Secteur Produits pharmaceutiques